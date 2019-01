Schulkinder löchern WEF-Manager mit Fragen

Die meisten WEF-Besucher sind die ganze Woche mit Networking, Vorträgen und Business-Meetings beschäftigt. Eine kleine Gruppe von Managern nahm sich allerdings am Dienstag Zeit, um mit Primarschülern im Davoser Schulhaus Bünda zu sprechen.

Das Ziel: Die Geschäftsleute möchten der jungen Generation Business-Jobs näherbringen. Im Vorfeld hatte der Organisator, Education and Employers Charity, den Kindern den Auftrag gegeben, ihren Wunschberuf zu zeichnen (siehe Bildstrecke). Das sind vor allem Skifahrer und andere Sportberufe. «Die Kinder zeichnen, was sie sehen, aber nicht die Jobs der Zukunft», sagt Nick Chambers, Chef der Organisation, zu den Managern.

Speed-Networking mit Kindern



Damit die Schüler auch mal sehen, was Geschäftsleute tun, stellen sich die Manager den Fragen der sieben- bis elfjährigen Kinder. Dabei reicht das Spektrum von «Haben Sie Haustiere?» bis «Was wollen Sie in Ihrem Leben erreichen?» – den Primarschülern wurden keine Vorgaben gemacht, was die Fragen angeht.

Die Manager gehen im Zehnminutentakt von Schulzimmer zu Schulzimmer – «Speed-Networking mit Kindern», nennt es Chambers. Die Besucher beantworten die Fragen meist auf Englisch. Die Schüler mit besonders guten Englischnoten übersetzen dann für die Klasse, Lehrer helfen, wenn nötig.

Mögen WEF-Manager Donuts?



«Meine Lieblingsfrage war, ob ich Donuts mag», sagt Osman Haneef, CEO der Versicherungsfirma Milvik Mobile, zu 20 Minuten. Einer der Schüler habe bemerkt, dass auf seinen Socken ein Donut abgebildet sei. Er erklärte dem Jungen, dass er zum Anzug gern auch noch etwas Lustiges trage.

Die Schüler wollten aber auch wissen, was den WEF-Besuchern an ihren Jobs gefällt, wie sie sich dafür entschieden haben und ob sie viel beruflich reisen. «Ich hoffe, wir haben den Kindern geholfen, ihren Horizont zu erweitern», sagt Haneef.

Nilo will trotzdem lieber Hockeyspieler werden



Direkt umgestimmt scheint der Besuch die Kinder aber nicht zu haben. Nilo (9) sagt zu 20 Minuten, er wolle nach wie vor Hockeyspieler werden. Auch Mimi (9), die sich noch nicht sicher ist, was sie mal werden will, kann sich nicht so recht vorstellen, mal so einen Job wie die WEF-Besucher zu machen. Beiden hat es aber Spass gemacht, den Gästen ihre Fragen zu stellen.

Zu erwarten, dass die Kinder im Verlauf eines Nachmittags ihre Berufsziele ändern, sei etwas viel verlangt, sagt Haneef. Es zähle, dass er und seine WEF-Kollegen den Schülern zumindest mal etwas Neues gezeigt hätten.

«Ich glaube, mir hat der Besuch mehr gebracht als den Kindern», resümiert der Milvik-CEO. Es sei toll zu sehen, wie sie sich freuen, mehr über fremde Menschen aus einer anderen Kultur zu erfahren.

