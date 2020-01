WEF verbannt Fleisch aus dem Kongresszentrum

Das WEF-Kongresszentrum in Davos wird zur fleischlosen Zone. Das gilt jedenfalls für den zweiten Tag des bevorstehenden Jahrestreffens in den Bündner Bergen. Am Mittwoch, 22. Januar, wird den Regierungschefs, CEOs und NGO-Vertretern aus aller Welt weder Fisch noch Fleisch serviert, wie an einem Nestlé-Anlass in Zürich bekannt wurde. Der fleischlose Tag am WEF heisst Future Food Wednesday, wie die Organisatoren auf Anfrage von 20 Minuten bestätigen.

2 Mrd. Franken fürReduktion von Neuplastik

Nestlé will Verpackungen aus Neuplastik zunehmend durch solche aus rezykliertem Kunststoffen ersetzen. Dafür nimmt der Konzern bis 2025 knapp 2 Milliarden Franken in die Hand. Die meisten Kunststoffe liessen sich nur schwer für Lebensmittelverpackungen recyclen. Die Folge davon sei ein begrenztes Angebot an wiederverwendbaren lebensmittelverträglichen Kunststoffen. Nestlé will für solche Materialien einen Markt schaffen. «Kein Plastik sollte auf einer Mülldeponie oder in der Umwelt enden», sagte Nestlé-Chef Mark Schneider.



Für Greenpeace Schweiz ist der Entscheid «nur teilweise ermutigend». Denn Plastik dürfe nicht einfach durch Scheinlösungen wie Recycling-Plastik ersetzt werden. Immerhin habe Nestlé aber den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Entscheidend ist laut Greenpeace, dass Nestlé ganz auf Einwegverpackungen verzichtet.

Weil die WEF-Organisatoren auf Zeitgeist setzen und das Wort Nachhaltigkeit schon im diesjährigen Motto (Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World) vorkommt, müssen die 2800 Gäste zwischen ihren Panel-Diskussionen und den Meetings Verzicht üben. Die «Handelszeitung» schreibt darum in ihrer neusten Ausgabe bereits vom «Wegetarischen» Economic Forum. Die Organisatoren betonen, dass in den letzten Jahren bereits die Hälfte der servierten Essen vegetarisch gewesen seien.

Vegi-Geschnetzeltes Zürcher Art und pflanzliche Wurst

Im Rahmen eines Pre-Davos-Events mit Nestlé-Chef Mark Schneider präsentierte der Konzern die vegetarischen Steh-Lunch-Menüs, die den WEF-Gästen aufgetischt werden. Dabei sind etwa Incredible Mince (fleischlose Bällchen mit Reis und Kapernsauce), Incredible Sausage (Vegi-Wurst mit Kartoffelstock und Zwiebelsauce) oder Fillet Pieces (Vegi-Geschnetzeltes nach Zürcher Art). Der Nahrungsmittelmulti ist nicht offizieller Vegan-Food-Lieferant. «Wir steuern aber unsere Expertise bei pflanzenbasierter Nahrung bei», so ein Sprecher zu 20 Minuten.

Wie wichtig ist es für Nestlé, das WEF als Bühne zu nutzen? «Es ist gut, das Thema den Entscheidungsträgern näherzubringen», sagt Nestlé-CEO Mark Schneider zu 20 Minuten. Es sei aber auch klar, dass nicht der typische Supermarkt-Einkäufer nach Davos reise. Wichtig ist laut dem CEO, mit den pflanzenbasierten Ersatzprodukten aus der Veganer-Ecke rauszukommen. «Den Zusatzaufwand fürs WEF nehmen wir gern in Kauf, weil wir uns dem Thema verpflichtet fühlen», so Schneider.

«Der Burger ist die Killer-App»

Längerfristiges Ziel von Nestlé ist es, Produkte wie Vegi-Hackfleisch oder pflanzenbasierten Bratspeck Mainstream-fähig zu machen. Zentral in der Strategie ist laut Schneider der Burger. «Wer ihn beherrscht, erhöht die Glaubwürdigkeit bei anderen Ersatzprodukten. Übersetzt in die IT-Sprache heisse das: «Der Burger ist die Killer-App», so Schneider.