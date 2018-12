Wäre EU-Beitritt das Ende der Hochpreisinsel?

Die Schweiz hat das zweithöchste Preisniveau in Europa. Nur Island ist noch teurer. Gleich hinter der Schweiz auf Rang drei befindet sich Norwegen, wie die Credit Suisse in ihrer neuesten Studie «Monitor Schweiz» schreibt. Damit befinden sich drei der teuersten Länder ausserhalb der Europäischen Union (EU). Die Ränge vier und fünf gehen an Dänemark und Schweden. Sie sind zwar Teil der EU, haben aber weiterhin ihre eigenen Währungen.

Konsum treibt Wirtschaft an



Die Credit Suisse sieht für die Schweizer Wirtschaft 2019 nach wie vor ein Wachstum von 1,7 Prozent. Haupttreiber des Wachstums werde der private Konsum sein, schreibt die Grossbank im Monitor Schweiz. Beim Aussenhandel dagegen erwarten die CS-Ökonomen eine Abschwächung. Im Laufenden Jahr erwartet die CS unverändert ein Wachstum von 2,7 Prozent.



Gemäss den Ökonomen der Credit Suisse besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Wirtschaftsleistung eines Landes und dem Preisniveau. Will heissen: Die hohen Preise sind die Kehrseite des hohen Lebensstandards. Viel teurer als in den Nachbarländern sind in der Schweiz vor allem die Bereiche Gesundheit und Wohnen sowie Erziehung/Unterricht. Das gilt auch für Fleisch und gewisse Nahrungsmittel, die einen politisch gewollten Schutz geniessen. Günstiger sind in der Schweiz nur Möbel und Elektronik, die keinerlei Grenzschutz geniessen.

«Massiver Preisrutsch wäre aber nicht zu erwarten»

Ist der Protektionismus bzw. die nicht vollständige Teilnahme am EU-Binnenmarkt mitverantwortlich für das höhere Preisniveau? «Wettbewerb trimmt die Märkte auf Effizienz und führt in der Regel zu tieferen Preisen», heisst es in der Studie. Doch was würde eine weitere Öffnung des Schweizer Binnenmarktes für die Schweizer Preise bedeuten? Dafür stellten die CS-Ökonomen den Vergleich zu den Euro-Ländern Deutschland, Österreich und Holland her. Das Resultat: Der Preisanstieg war im Verhältnis zur Schweiz in Deutschland seit 1999 um 9 Prozentpunkte und in Österreich um 3 Prozentpunkte geringer. Damit hatte die Marktöffnung in diesen Ländern eine preisdämpfende Wirkung.

Anders sieht es aber in Holland aus, was die These gleich widerlegt. Dort stieg das Preisniveau um 1,5 Prozentpunkte stärker als in der Schweiz. «Eine weitere Öffnung der Schweiz hin zum EU-Binnenmarkt hätte für Konsumenten grundsätzlich eine positive Wirkung, ein massiver Preisrutsch wäre aber nicht zu erwarten» folgert Oliver Adler, Chefökonom Schweiz der Credit Suisse.

EU-Preise haben sich angeglichen

Gemessen am Preisniveau war die Liberalisierung des EU-Binnenmarktes auf den ersten Blick ein Erfolg. Die Preise zwischen den einzelnen Ländern haben sich seit der Euro-Einführung 1999 angeglichen.

So stiegen die Preisniveaus aber tendenziell in denjenigen Ländern am stärksten, die dem Binnenmarkt im Rahmen der EU-Osterweiterung beitraten, also in Ländern, die von einem tendenziell tieferen Wohlstands- und Preisniveau aus gestartet waren.

