Whatsapp wird auch im Ausland gratis

Wer auf Reisen mit seinen Liebsten in der Heimat in ständigem Kontakt ist, riskiert hohe Roaming-Gebühren. Ein neues Angebot von Sunrise macht nun die Whatsapp-Nutzung im Ausland gratis. Der Telekom-Anbieter ergänzt das Sunrise-Young-Abo für unter 30-Jährige ab 19. November 2018 mit neuen Leistungen: Künftig werden die Abo-Nutzer damit auch im Ausland unlimitierte Daten für Whatsapp nutzen können - in der Schweiz ist dies heute bereits der Fall. Das unlimitierte Datenvolumen für die Nachrichten-App soll in der Roaming-Region 1, die fast 50 Länder von Europa bis Kanada und den USA abdeckt, gültig sein. Das Angebot gilt für Text-, Bild- und Videodateien sowie Audio-Aufnahmen. Whatsapp-VoIP ist nicht inbegriffen.



Zudem soll im Young-Abo, das ab 20 Franken pro Monat erhältlich ist, neu auch eine unlimitierte Datennutzung für Snapchat enthalten sein – diese gilt jedoch nur für die Schweiz und nicht fürs Ausland. Die zusätzlichen Kosten, die dem Kunden nicht verrechnet werden, gehen Sunrise von der Marge ab: Sie bezahlen die Gebühren selbst.

Umfrage Würden Sie dieses Abo lösen, um Whatsapp im Ausland gratis nutzen zu können? Ja. Das ist genau das, was ich brauche.

Nein, ich brauche andere Apps im Ausland viel öfter.

Nein, denn es fallen ja trotzdem Roaming-Kosten an.

«Die neue Leistung im Abo ist ein attraktives Angebot», sagt Jean-Claude Frick, Telekom-Experte von Comparis, zu 20 Minuten. «Es trifft genau den Nerv der Jugendlichen. Bei dieser Zielgruppe sind Whatsapp und Snapchat neben Instagram die wichtigsten Apps.»



Datenroaming muss aktiviert sein

Dass VoIP per Whatsapp im Abo ausgenommen ist, findet Frick nicht störend. «Weil die unter 30-Jährigen sowieso nicht telefonieren, ist es auch egal, wenn Gespräche ausgenommen sind.» Das Angebot hat aber einen Haken: Um davon zu profitieren, müssen die Abo-Nutzer im Ausland das Datenroaming aktiviert haben. «Das heisst, dass im Hintergrund andere Apps gleichzeitig Kosten verursachen, die von Sunrise nicht bezahlt werden», so der Telekom-Experte. Die Nutzer müssen also zwar keine Gebühren für ihre Whatsapp-Nutzung bezahlen, sehr wohl aber für alle anderen Apps, die weiterhin aktiv sind, wenn man im Ausland das Datenroaming nicht ausschaltet.



Dass für den Nutzer dadurch eben trotzdem zusätzliche Kosten anfallen, sieht Sunrise-Sprecherin Séverine de Rougemont nicht als Problem: «Jedes Freedom Young Abo hat den Travel Day Pass Data aktiviert für CHF 1.90/100MB pro Tag», sagt sie zu 20 Minuten. Selbst wenn dieses Volumen aufgebraucht sei, funktioniere Whatsapp-Roaming weiter, während das Datenroaming sonst ohne Zusatzpaket nicht weiter genutzt werden könne. So habe der Kunde eine gewisse Kostensicherheit.

Netzneutralität ausgehebelt?



Frick gibt zudem zu bedenken: «Das Angebot hebelt die Netzneutralität aus, weil Sunrise Whatsapp und Snapchat bevorzugt behandelt. Die Netzneutralität sieht grundsätzlich vor, dass man alle Anbieter und deren Datenvolumen gleich behandelt.» Wer beispielsweise Threema nutze, müsse bezahlen. De Rougemont erklärt: «Würde Threema wollen, könnten wir ihren Dienst ebenfalls gratis anbieten.» Dasselbe gelte für andere Social-Media-Apps wie Instagram und Twitter. Wenn diese ebenfalls Teil des Angebot sein wollten, sei Sunrise dafür offen.





(dv/sas)