«McDonald's bügelt damit frühere Fehler aus»

Cola Zero statt Cola Light und McBacon statt Prime Burger: In manchen McDonald's-Restaurants müssen sich Gäste seit kurzem mit diesen Ersatz-Produkten abfinden oder ganz auf sie verzichten. Betroffen sind insgesamt elf Produkte, die nach einer Testphase komplett aus dem Schweizer Sortiment der Fast Food-Kette verschwinden könnten. Darunter sind auch der glutenfreie Burger und eine Muffin-Sorte.

Ob das neue Konzept in allen 166 Filialen eingeführt werde, sei noch offen. Laut einem Bericht in der «Sonntagszeitung» habe es auf die Neuerungen nur wenig negative Rückmeldungen von Kunden gegeben. McDonald's begründet die Angebots-Verkleinerung so: «Wir prüfen seit diesem Sommer in mehreren Testrestaurants, ob wir mit einem fokussierten Sortiment unsere Gäste noch besser bedienen und die Produkte in bester Qualität zubereiten können. Gleichzeitig schaffen wir die Basis für die erfolgreiche Lancierung neuer Produkte, die dem Geschmack unserer Gäste entsprechen.» Laut einer Sprecherin reagierten die Gäste positiv auf das verkleinerte Angebot.

Geld sparen und Fehler ausbügeln

Gastronomie-Experte Leo Egloff von Egloff Consulting sieht auf Anfrage von 20 Minuten noch andere Gründe hinter dem Konzept-Wandel: «Es geht darum Geld zu sparen und frühere Fehler auszubügeln. McDonald's wollte bei jeden Essens-Trend dabei sein und hat gemerkt, dass sich das nicht rentiert.»

Die Zeiten, in denen die Restaurantkette bei den Konsumenten als speziell galt, seien laut Egloff vorbei: «Das Fast Food-Konzept ist überall. McDonald's ist heute eine Quartier-Beiz wie jede andere.»

Konkurrenz durch KFC

Die Konkurrenz-Situation hat sich mit dem Schweizer Markteintritt von KFC noch weiter verschärft. Die Amerikaner planen im Frühling 2020 das zehnte Schweizer Restaurant zu eröffnen. Dennoch ist der Umsatz von McDonald's in der Schweiz von 709 (2016) auf zuletzt 725 Millionen Franken im letzten Jahr gestiegen.

Ein weiterer Grund für die Angebotsverkleinerung vermuten Branchenkennern im Gesundheitstrend: Im Food-Report des Gottlieb-Duttweiler-Instituts (GDI) heisst es im Bezug auf die Verpflegung an Bahnhöfen, wo auch McDonald's oft Filialen betreibt: «Viele Reisende sind schon lange nicht mehr zufrieden mit dem klassischen Fast-Food-Angebot und verlangen nach frischen, gesunden und doch praktischen Esslösungen.»

