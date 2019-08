Milliardär verschenkt Geld auf Twitter

Vor ein paar Monaten war er noch ein Unbekannter. Jetzt hat er über 500'000 Follower auf Twitter. Der 31-jährige Bill Pulte hat es geschafft, quasi über Nacht berühmt zu werden. Indem er per Zufallsprinzip Geld und teure Geschenke verteilt.

Mal sind es 100 Dollar, mal 1000. Aktuell will Pulte 10'367 Dollar vergeben – den Wert eines Bitcoins.

I will give $10,367 or a Bitcoin to someone random who retweets this in the next 72 hours (must be following me so I can dm you) — Bill Pulte (@pulte) 17. August 2019

Manchmal sponsert der Milliardär, der sich selbst als den «Erfinder der Twitter-Philanthropie» bezeichnet, auch ein Mittagessen oder verschenkt einen Minivan.

Homeless veteran gets NEW CAR from millionaire who's donating directly to people on Twitter | Daily Mail Online https://t.co/uWeuJYwtS0 — Scott Adams (@ScottAdamsSays) 16. August 2019

Pulte verteilt aber nicht nur selbst Geld und Geschenke, sondern fordert seine Follower – er nennt sie «Teammates» – immer wieder dazu auf, dasselbe zu tun.

This Michigan Veteran needs Food and Gas money. He is in a Crisis Mode. Needs $400. Can we help him? Any excess funds (if any) will go to code of vets as always. Can you help this USA Veteran? https://t.co/dyDUtzFNpe pic.twitter.com/gD1KqNbVhB — Bill Pulte (@pulte) 16. August 2019

Sein grösster Coup war bisher, dass er US-Präsident Donald Trump dazu aufforderte, eine seiner Nachrichten zu retweeten.

If @realDonaldTrump retweets this, I will give $30,000 to a Veteran on Twitter. @Scavino45 @DanScavino — Bill Pulte (@pulte) 10. Juli 2019

Er hatte Erfolg.

Retweet als Bedingung

Nach eigenen Angaben will Pulte denen helfen, «die es wirklich brauchen». Besonders am Herzen liegen ihm Veteranen. Ganz uneigennützig dürften seine Geschenkaktionen aber nicht sein.

Wer an seinen Verlosungen teilnehmen will, muss ihm auf Twitter folgen und seine Veröffentlichungen retweeten. Der Milliardär begründet diese Bedingung damit, dass er so die Gewinner per DM kontaktieren kann.

So hat sich sein Bekanntheitsgrad explosionsartig gesteigert: Anfang Juli 2019 hatte er auf Twitter nur rund 10'000 Follower. Heute sind es über eine halbe Million.

Wirksam inszeniert

Der selbsternannte Philanthrop versteht es, seine Aktionen wirksam zu inszenieren. Als er der Gattin eines US-Veterans ein neues Auto und 10'000 Dollar schenkte, wurde die rührige Szene auf der Live-Video-Plattform Periscope übertragen. Und Pultes Profil- und Hintergrundbild auf Twitter zeigen emotionale Szenen, in denen Spendenempfänger ihn herzlich umarmen.

In den USA wird er als Held des Webs gefeiert.



Pulte hat sein immenses Vermögen geerbt. Sein Grossvater war William John Pulte, der eines der grössten Bauunternehmen in den USA gründete. Schon mit 25 erschien er in der «Forbes»-Liste der besten Business-Newcomer unter 30. Heute führt er eine Private-Equity-Firma mit 200 Mitarbeitern.



