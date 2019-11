Darum sind wir «glückliche Kapitalisten»

Hohes Lob hat der Autor und Ökonom Ruchir Sharma für die Schweiz: «Es gibt ein Land, das reicher und genauso schön ist wie eines der skandinavischen Länder Schweden, Dänemark und Norwegen.» Sharma hebt die Schweiz auf das Podest der Wirtschaftsvorbilder der Welt. In seinem Kommentar in der «New York Times» beschreibt Sharma die Schweiz als ein kapitalistisches Paradies auf Erden und bezeichnet die Schweizer als «glückliche und gesunde Kapitalisten».

Besonders linke Politiker in den USA würden die skandinavischen Ländern als Vorbild heranziehen. Doch die Schweiz sei die «weniger sozialistische, erfolgreichere Utopie», so der Autor. Trotzdem hätten viele Intellektuelle die Schweiz als Vorbild ignoriert. Der Grund dafür liege im früheren Image als Hort für Schwarzgeld und Nazigold. Doch die Schweiz ist laut Sharma «immer mehr als ein geheimnisumwitterter Bankenplatz» gewesen. Und darum ist die Schweiz in fast allem besser als Skandinavien:

Reich und happy

Weil die Schweiz weniger Steuern sowie eine offenere und stabilere Wirtschaft habe, schafft sie es unter die Top 20 der Wirtschaftsnationen der Welt. So liegt das Durchschnittseinkommen der Schweizer bei etwa 83'000 Franken und ist fast ein Viertel höher als in den skandinavischen Ländern. Trotzdem sind die Sozialleistungen laut Sharma vergleichbar mit denen in Skandinavien. Dabei besitzen die Schweizer nicht nur Geld, laut einer Studie gehört die Schweiz auch zu einer der zehn glücklichsten Nationen der Welt, so der Autor.

Erfolgreiche Willkommenskultur

Es gibt kein skandinavisches Land, das seit 1950 mehr Einwanderer aufgenommen hat als die Schweiz, schreibt Sharma. So sei die Schweiz auf dem Weg dazu, die Bevölkerung um 3 Prozent zu erhöhen, indem 250'000 Personen zwischen 2015 und 2020 aufgenommen werden. Dabei sei es wahrscheinlicher für Einwanderer, in der Schweiz einen Job zu finden, als in anderen Industrieländern.

Ein Zuhause für Unternehmen

13 der 100 europäischen Topfirmen sind in der Schweiz zu Hause, denn die Schweiz hat sich laut Sharma auf Nischenprodukte wie technische und biotechnische Unternehmen spezialisiert. Damit haben sich doppelt so viele Topfirmen in der Schweiz niedergelassen als in Schweden, Dänemark und Norwegen zusammen. Zudem besitzen die meisten Firmen einen hohen Börsenwert. So hat Nestlé mit etwa 320 Milliarden Franken 15-mal so viel Wert wie der grösste skandinavische Konkurrent.

Wenige Staatsangestellte

In der Schweiz befinden sich nicht alle Firmen in grossen Städten, das hat seinen Vorteil: «Kleine Firmen sorgen für Stabilität in der Wirtschaft», schreibt der Autor. So arbeitet auch nur einer von sieben Schweizern für den Staat. Das sind halb so viele Personen wie in Skandinavien.

Tiefe Steuern

Obwohl die Schweiz «einen absolut kapitalistischen Kern» besitze, erhebe das Land weniger hohe Steuern auf seine Bürger und Unternehmen wie Skandinavien. 2018 sei der Schweizer Steuersatz mit 36 Prozent der tiefste in Westeuropa gewesen. Zum Vergleich: Der Steuersatz in Skandinavien lag bei durchschnittlich 52 Prozent.

Starker Export trotz starkem Franken

Die Schweiz ist laut Sharma offener für den Handel. Die Schweiz exportier wesentlich mehr als die skandinavischen Länder – obwohl der Franken immer stärker geworden sei. Denn «die Welt ist bereit, einen Premiumpreis für Schweizer Güter und Dienstleistungen zu bezahlen», schreibt der Autor.