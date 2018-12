Was das Puff am Ölmarkt für die Schweizer heisst

Auf dem Ölmarkt geht es drunter und drüber. Nach der wochenlangen Talfahrt der Ölpreise sind sie zum Wochenstart plötzlich wieder klar gestiegen (siehe Box). Zudem hat Katar angekündigt, zu Jahresbeginn 2019 aus dem Ölkartell Opec auszutreten. Was heisst das jetzt für den Ölpreis? Und müssen die Schweizer Autofahrer schon bald noch mehr für den Sprit bezahlen? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Ölpreis stoppt Talfahrt



Der Preiszerfall beim Öl ist am Monatag vorerst gestoppt worden. Ein Fass der Marke Brent kostete am teils wieder mehr als 62 Dollar. Das sind rund 5 Prozent mehr als noch am Freitagabend. Seit Anfang Oktober sind die Ölpreise um rund 30 Prozent gesunken. Grund für die Abwärtsspirale waren globale Konjkunkturängste das Überangebot durch die kontinuierlich steigenden Fördermengen in den USA.

• Warum ist der Ölpreis wieder gestiegen?

Die beiden Öl-Schwergewichte Russland und Saudiarabien haben am Wochenende ihren Pakt zur stärkeren Kontrolle des Ölmarkts verlängert. Die Staaten wollen gemeinsam mit Produktionskürzungen die Ölpreise wieder nach oben hieven. Zudem gab es am Wochenende beim G-20-Gipfel eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. US-Präsident Trump gab China eine Frist von 90 Tagen, um seinen Forderungen nach einem Abbau der Handelsbarrieren nachzukommen. «Das ist eine positive Meldung für die Weltwirtschaft und die Ölpreise», sagt ZKB-Rohstoffexperte Simon Lustenberger auf Anfrage.

• Warum verlässt Katar die Opec?

Der Wüstenstaat ist seit 1961 beim Ölkartell dabei, das aus 15 Mitgliedstaaten besteht. Seit letztem Jahr haben die Saudis sowie Bahrein und die Vereinigen Arabischen Emirate eine Blockade über Katar verhängt. Die Staaten werfen Katar unter anderem die Unterstützung von Terrorismus vor. Mit dem Austritt aus dem Ölkartell will Katar nun seine Wirtschaft unabhängig gestalten und auf höhere Fördermengen setzen.

• Welche Folgen hat der Austritt?

Laut Experte Lustenberger sei der Staat kein so grosses Schwergewicht wie Saudiarabien. «Auf den Ölpreis hat der Austritt momentan keinen Einfluss», sagt er. Tatsächlich ist Katar nur der elftgrösste Erdölproduzent in der Opec und fördert rund 610'000 Barrel pro Tag (1 Barrel entspricht 159 Litern). Zum Vergleich: Russland, Saudiarabien und die USA liefern pro Tag jeweils rund zehn Millionen Barrel. Auch wenn Katar nun seine Fördermenge erhöhen würde, könne das die Opec mit einer geringeren Produktion leicht abfedern, so Lustenberger.

• Wie geht es weiter mit dem Ölpreis?

Entscheidend für den Preis ist das Opec-Treffen am Donnerstag in Wien. Zusammen mit auch Nicht-Opec-Staaten unter der Führung Russlands werden mögliche Kürzungen bei der Förderung diskutiert. Während Russland einen Ölpreis auf jetzigem Niveau zwar verdauen kann, brauchen einige Opec-Länder wie etwa Venezuela für ihre wirtschaftliche Stabilität dringend höhere Preise. «Es ist daher davon auszugehen, dass Kürzungen beschlossen werden», sagt Lustenberger. Je nach Ausmass der Kürzungen sieht er den Preis in Richtung 70 Dollar steigen. Preise über 80 Dollar erwartet er aber im kommenden Jahr nicht.

• Wird das Tanken jetzt teurer?

Der Preiszerfall beim Öl kam bisher nur geringfügig an der Zapfsäule an. Der Sprit blieb bislang verhältnismässig teuer. Grund sind die Schiffe, die wegen des tiefen Wasserpegels des Rheins derzeit weniger Treibstoffe mitführen können. Das verteuert die Transportkosten. «Eine Normalisierung auf dem Rhein ist vor Januar nicht zu erwarten», sagt David Suchet, Sprecher der Erdölvereinigung. Dennoch sind die Spritpreise nun leicht gesunken. Ein Liter Benzin kostet zurzeit im Schnitt 1.59 Franken, Mitte November waren es noch 1.66 Franken. Auch Diesel ist seither um gut 7 Rappen auf 1.77 Franken gefallen. «Offenbar spielen sich alternative Logistikketten und Transportwege per Schiene und Strasse langsam ein», teilt der TCS mit. Grosse Sprünge bei den Tankpreisen sind aber nicht zu erwarten. «Falls die Ölpreise wieder steigen, kann dies die sinkenden Transportkosten ausgleichen», so David Suchet.