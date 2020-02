Globus-Angestellte müssen um Jobs bangen

Jetzt ist es offiziell: Die österreichische Signa-Gruppe und die thailändische Central Group übernehmen Globus von der Migros. Über den Verkaufspreis habe man Stillschweigen vereinbart, heisst es in einer Mitteilung der Migros. Central gab jedoch an, dass der Deal über eine Milliarde Franken schwer sei. Die neuen Eigentümer planen, Globus stärker im Luxussegment zu positionieren.

Allerdings hat Globus mit 48 Niederlassungen eigentlich zu viele Filialen, als dass man alle zu Luxusshops umfunktionieren könnte: «Das Potenzial für Luxuswarenhäuser besteht in der Schweiz in Zürich und Genf, mehr nicht», sagt Marcel Stoffel, Leiter des Swiss Council of Shopping Centers.

Stellenabbau befürchtet

Was heisst das für die 2409 Vollzeitstellen bei Globus? Die Gewerkschaften machen sich Sorgen: «Wir befürchten einen Stellenabbau und die Schliessung von mehreren Läden», sagte Leena Schmitter, Sprecherin der Unia, zu 20 Minuten.

Bereits Anfang Jahr wurde bekannt, dass Globus im Raum Bern zwei von insgesamt vier Läden schliesst. 85 Arbeitsplätze fallen deswegen weg.

Mitarbeitende werden übernommen

Geht es mit dem Abbau bald weiter? «Grundsätzlich werden alle Filialen und Angestellten mit den entsprechenden Arbeitsverträgen übernommen», sagt Migros-Sprecher Marcel Schlatter zu 20 Minuten. Auch bei Signa heisst es, dass man sämtliche Mitarbeitenden übernehme.

Allerdings verpflichten sich die neuen Eigentümer nicht, die Zahl der Filialen oder Angestellten über einen bestimmten Zeitraum aufrechtzuerhalten. Die Migros habe auf so eine Klausel verzichtet, weil das die unternehmerische Freiheit der Käufer eingeschränkt hätte, so Schlatter.

Investitionen geplant

Wie lange die Arbeitsplätze der Globusangestellten wirklich noch sicher sind, wollte die Signa-Gruppe auf Anfrage nicht sagen. Es wird lediglich betont, dass der bis 2023 abgeschlossene Gesamtarbeitsvertrag weiterhin gültig bleibe. Das begrüsst Schmitter von der Unia, betont aber, dass die Arbeitsplätze längerfristig gesichert werden müssten.

Seitens der Käufer heisst es zudem, man plane, stark in die bestehenden Warenhäuser und die Marke zu investieren, um Globus als Luxushändler in der Schweiz zu etablieren. Die Gewerkschaft Unia betont hingegen, dass die Firma nicht nur in Luxusshops investieren dürfe: «Diese funktionieren wohl höchstens vereinzelt in Grossstädten, aber sicher nicht darüber hinaus», so Schmitter.