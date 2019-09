Was taugt eine Armbrust für 3 Franken?

In der Schweiz sind Billigshopping-Apps wie Wish sehr beliebt. Hier kommen vor allem Schnäppchenjäger voll auf ihre Kosten. «Wish ist für mich der perfekte Händler für alles. Inzwischen habe ich gut 3000 Franken ausgegeben und bereue kaum einen Kauf», schreibt etwa 20-Minuten-Leser Dominic.

Wir haben uns online auf verschiedenen Plattformen umgesehen und in China eine Armbrust für 3 Franken gefunden. Nachdem die Schusswaffe tatsächlich durch den Zoll gekommen ist, haben wir mal ausprobiert, ob solcher «China-Scheiss» überhaupt wunschgemäss funktioniert.

Dieses Video erschien am 19. Juni 2019 im Rahmen unserer Video-Serie «Your Weekly China-Scheiss».

