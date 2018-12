Was tun, wenn ich keine Lust auf die Arbeit habe?

Es ist Montagmorgen, man vermisst das Wochenende und würde am liebsten wieder ins Bett – doch es ist Zeit, zur Arbeit zu gehen. Was kann man tun, wenn man im Büro oder in der Werkstatt mal wieder einfach gar keine Lust hat? Mit diesen fünf Tipps können Sie sich aus dem Motivationstief herausholen und den Arbeitsalltag etwas angenehmer gestalten:

Ziele setzen

Wenn man sich nicht für die Arbeit begeistern kann, sollte man versuchen, die Inhalte der Aufgabe mit Sinn zu füllen. Um sich für seine Ziele zu begeistern, sollte man sich bildlich vorstellen, was bei einer Aufgabe am Schluss rauskommen soll. «Abstrakte Ziele, wo der Sinn nicht klar ist, bringen wenig», sagt Heike Bruch, Professorin für Leadership an der Universität St. Gallen, zu 20 Minuten. Stattdessen soll man sich als Schreiner das Möbel oder als Student die Abschlussarbeit vor Augen führen und sich darauf freuen, etwas Sinnvolles zu erreichen, worauf man stolz ist und was einen begeistert.

Hürden verkleinern

Besonders frustrierend kann es sein, wenn man sich nicht vorstellen kann, wie man eine grosse Aufgabe jemals bewältigen soll. Bruch rät zu einer mentalen Simulation: «Stellen Sie sich vor, sie hätten die schwierige Aufgabe bereits erledigt. Fragen Sie sich dann, wie Sie das eigentlich geschafft haben.» Dadurch würden die Hürden, die vor einem lägen, nicht nur konkreter, sondern sie wirkten auch gleich viel kleiner, so die Expertin. Das reduziere negative Emotionen wie Unsicherheit oder Angst vor dem grossen Arbeitsberg. Zudem überlege man sich so spezifische Schritte, wie man diese Hindernisse überwinden könne, und habe anschliessend viel grösseren Mut, die Aufgabe anzugehen.

Feedback holen

Eine langweilige Aufgabe kann einem stark aufs Gemüt drücken. Dagegen hilft es laut Bruch, den Austausch zu suchen: «Schlimm ist es, wenn man allein im Kämmerchen vor sich hin arbeitet und das Gefühl hat, es interessiert keinen.» Stattdessen solle man mit Kollegen über die Arbeit sprechen und sich auch hier vor allem darauf konzentrieren, was man erreichen möchte. Dadurch werde die Arbeit emotionaler und fühle sich weniger unangenehm an.

Kundenkontakt suchen

Bruch empfiehlt, sich den Sinn der Aufgabe klar vor Augen zu führen, indem man erlebt, wie Kunden die Dinge brauchen oder schätzen, die man produziert: «Stellen Sie sich möglichst früh im Prozess schon vor, wer ihre Erzeugnisse verwendet, und nehmen Sie wenn möglich sogar schon Kontakt mit diesen Menschen auf.» Man soll also mit Kunden oder Auftraggebern über das Projekt sprechen und sich bewusst machen, was sie brauchen – dadurch erhalte die Arbeit einen viel konkreteren Sinn, als wenn man nur den Prozess selbst sehe. Falle man ins Motivationstief, solle man sich dann solche Überlegungen und Gespräche wieder vor Augen führen.

Rituale pflegen

Viele Menschen brauchen am Morgen «erstmal einen Kaffee». Das hilft nicht nur bei Koffeinsucht: Mit derartigen Routinen und Ritualen kann man vermeiden, dass man schon zu Beginn des Arbeitstags in Hektik verfällt, und Stress reduzieren – egal ob es ein morgendlicher Kaffee, das Lesen der Zeitung oder ein Schwatz mit dem Kollegen ist.

Wer erst mal das Motivationstief überwunden hat, fragt sich vielleicht bereits, wie er pünktlich in den Feierabend kommt. Auch dafür gibts einige Tricks. Diese lesen Sie hier.