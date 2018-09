Was wollen Sie vom Sunrise-CEO wissen?

Zu teure Abos, schlechter Empfang oder Angst vor neuen 5G-Masten? Oder interessieren Sie sich mehr für den Menschen Olaf Swantee? Am Montagmittag stellt sich der Sunrise-Chef auch den Fragen und der Kritik der Leser. Im Rahmen des Formats «Live aus dem Chefbüro» besucht 20 Minuten den gebürtigen Holländer an seinem Arbeitsplatz in Oerlikon.

Was wollten Sie schon immer von einem Telekom-Topmanager wissen? Schreiben Sie es ins unten stehende Formular. Eine Auswahl Ihrer Fragen stellen wir am Dienstag ab 11.45 Uhr im Livechat und -stream.

Der 52-jährige Swantee steht seit Frühling 2016 an der Spitze von Sunrise. Er besitzt sowohl den Schweizer als auch den holländischen Pass. Seine Karriere startete Swantee in der IT-Branche.

