Was wollen Sie vom neuen Post-Chef wissen?

Weniger Briefe, mehr Pakete, schwindender Gewinn von PostFinance: Das sind nur drei der Herausforderungen für den neuen Post-Chef Roberto Cirillo. Der Tessiner ist seit Frühling im Amt und muss den Konzern mit 41'000 Angestellten in die Zukunft führen.

Cirillo gilt als guter Kommunikator, der frischen Wind in die Post gebracht hat. Er führte im Staatsbetrieb eine Du-Kulur ein: «Für die Post-Mitarbeitenden bin ich Roberto», sagte der CEO im Frühling zu 20 Minuten. Zudem arbeitet Cirillo am Image des Konzerns. Dieses hat nicht zuletzt durch die Subventionstricksereien bei Postauto gelitten.



Nach 100 Tagen im Amt stellte sich Roberto Cirillo Ende August den Fragen der Medien.

