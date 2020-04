In mehreren Alterszentren wütet das Virus

Mitte März wütete das Virus in einem US-Altersheim im Bundesstaat Washington mit fatalen Folgen; innerhalb kurzer Zeit starben 35 Menschen an Covid-19. Laut einem Bericht der US-Gesundheitsbehörde steckte eine Pflegekraft die Altersheimbewohner an.

In Süditalien sollen Bewohner eines Altersheims verhungert sein, nachdem das Pflegepersonal das Heim nach einem Corona-Ausbruch geschlossen verlassen hatte. 70 von 87 Bewohnern waren am Virus erkankt (20 Minuten berichtete).

Die Vorfälle aus dem Ausland haben international für Schrecken gesorgt. Denn auf der ganzen Welt gilt, dass das Coronavirus für die älteren und gesundheitlich geschwächten Bewohner von Alters- und Pflegeheimen eine grosse Gefahr darstellt. Viele überleben eine Infektion mit dem Virus nicht.

Trotz Vorsichtsmassnahmen konnte nicht verhindert werden, dass es auch in der Schweiz zu solchen Ausbrüchen in Alters- und Pflegeheimen kommt. Gleich in mehreren Einrichtungen ist die Lage prekär. Die Zahl der Infizierten und Toten steigt rasant.

53 infizierte Mitarbeiter in Stadtzürcher Pflegezentren

So meldete etwa das Altersheim Oasis in Moudon (VD) bereits vergangenen Sonntag sechs Todesfälle wegen des Coronavirus (20 Minuten berichtete).

Die TV-Sendung« Schweiz Aktuell» berichtete bereits am Dienstag über das Zürcher Pflegezentrum Gehrenholz, wo sich zwei Dutzend Angestellte und insgesamt rund 40 Prozent der Bewohner infiziert haben sollen. Das Gehrenholz ist eines der zwei Pflegezentren der Stadt, die Corona-Fälle aus Spitälern und anderen Pflegeheimen übernehmen. So sollen möglichst viele Alters- und Pflegezentren Corona-frei bleiben.

Mit der vermehrten Erkrankung der Mitarbeiter stiegen auch die Infiziertenzahlen unter den Gehrenholz-Bewohnern. Deshalb überprüfen die Pflegezentren der Stadt Zürich mit der kantonalen Gesundheitsdirektion, ob die Mitarbeiter die Bewohner im Altersheim infiziert haben.

An Schutzmaterial fehle es den Pflegezentren in der Stadt Zürich nicht, wie Direktorin Renate Monego sagte. Insider bestreiten diese Darstellung gegenüber 20 Minuten jedoch.

Pflegeheim nach Infektionsherd eingezäunt

Insgesamt wurden laut dem Bericht in Stadtzürcher Pflegezentren bisher 53 Mitarbeiter infiziert. 16 Personen sind an Covid-19 verstorben. Wie praktisch alle der meist deutlich über 80-jährigen Bewohnerinnen und Bewohner waren dies Menschen, die der höchsten Risikogruppe angehörten. Neuere Zahlen gibt es noch nicht, wie ein Sprecher des Zürcher Gesundheits- und Umweltdepartements auf Anfrage sagt.

In einem Glarner Pflegeheim in Ennenda wurden nach ersten Infektionsfällen alle Mitarbeiter und Bewohner getestet. Danach waren 11 Bewohner und 8 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Darauf liess die Leitung das Pflegeheim einzäunen, um das geltende Besuchs- und Ausflugsverbot durchzusetzen, wie das Newsportal «Zentralplus» berichtet.

Weitergehende Massnahmen möglich

Das Alterszentrum Frohsinn in Oberarth im Kanton Schwyz registrierte Mitte Woche mehrere Infektionsfälle. Darauf liess es alle 140 Mitarbeiter und Bewohner testen und kam bei 26 Bewohnern und 8 Mitarbeitern auf positive Resultate, wie es auf der Webseite heisst.

Temperaturmessungen bei den Mitarbeitern vor Dienstbeginn mache das Alterszentrum nicht, wie Institutsleiter Stefan Imhof zu 20 Minuten sagt. Mitarbeiter die sich unwohl fühlen oder Symptome aufweisen, seien aber verpflichtet, sich vor Dienstbeginn zu melden, um die weiteren Massnahmen zu besprechen.

Unklar ist, wie die Stadt Zürich die weitere Ausbreitung des Virus im Gehrenholz verhindern will. Eine entsprechende Anfrage von 20 Minuten blieb bis heute unbeantwortet. Die Direktorin Renate Monego sagte gegenüber Schweiz Aktuell, dass sie sich um die Mitarbeiter und Bewohner sorge. Gemeinsam mit der Gesundheitsdirektion wolle sie weitergehende Massnahmen eruieren.

(fpo/cse)