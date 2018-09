Wer braucht überhaupt ein 8K-Fernsehgerät?

Erst vor wenigen Jahren kamen 4K-TVs auf den Markt – jetzt kommt schon 8K. Samsung hat an der diesjährigen Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin, die noch bis am 5. September dauert, einen Fernseher mit einer Auflösung von 7680×4320 Pixeln vorgestellt. Das sind vier 4K-TVs oder 16 Full-HD-Bildschirme in einem.

Ist es nicht ein bisschen früh für ein weiteres Fernseher-Upgrade und was bringt 8K überhaupt? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wann kommt 8K?

Bereits jetzt gibt es im Schweizer Handel einen 8K-TV von Sharp. Das japanische Unternehmen warb das Gerät als «ersten 8K-Fernseher Europas» an. Ab Mitte Oktober sollen auch die ersten Geräte von Samsung erhältlich sein. Auf Anfrage von 20 Minuten haben verschiedene Händler bestätigt, dass sie planen, die Geräte ins Sortiment zu nehmen.

Warum jetzt schon 8K?

4K hat sich erst gerade einigermassen etabliert, schon kommen die Hersteller mit dem nächsten Standard. Der Grund dafür ist laut Jean-Claude Frick, Digital-Experte vom Vergleichsdienst Comparis.ch, dass sich die Technologie so schnell entwickelt, dass die Produktion immer einfacher und günstiger geworden ist. Darum kämen neue Technologien auch immer schneller auf den Markt.

Wieso pushen Hersteller die Technologie derart?

Einer der Gründe dürfte sein, dass praktisch jeder Schweizer Haushalt mindestens einen Fernseher hat. Sie gehen laut Frick aber eher selten kaputt – würden die Geräte immer gleich bleiben, gäbe es also kaum einen Grund, sie zu ersetzen. Darum versuche die Industrie seit Jahren, mit immer neuen Technologien zu werben, da das die Konsumenten eher dazu bewege, einen neuen Fernseher zu kaufen. Zudem vermutet Frick, dass die TV-Margen im Schweizer Handel gut sein dürften.

Bemerkt man 8K überhaupt?

Ob man eine rein höhere Auflösung wirklich wahrnimmt, ist davon abhängig, wie nah man am Bildschirm sitzt. Für 4K gilt, dass die Distanz zum Gerät dem 1,5-Fachen der Bildhöhe entsprechen muss, damit man den Unterschied zu Full-HD bemerkt. Bei 8K ist die Distanz noch einmal zu halbieren: Bei einem meterhohen 8K-TV müsste ein Zuschauer 75 Zentimeter davorsitzen. Im Schnitt sitzen Schweizer aber 2,5 bis 3 Meter vom Gerät entfernt. Da müsste der Fernseher über 3 Meter hoch sein, damit man von der höheren Auflösung etwas merkt.

Welchen 8K-Content gibt es?

«Gar keinen», sagt Frick von Comparis. Selbst 4K könne man derzeit nur vereinzelt streamen, etwa bei Netflix oder bei bestimmten Sportevents. Auf Youtube gibt es zwar bei einigen Videos 8K zur Auswahl, doch laut Frick ist dieses Feature noch experimentell. «Und das Schweizer Fernsehen ist schon froh, es auf HD geschafft zu haben», so Frick.

Was bringt 8K sonst noch?

In den neuen Fernsehgeräten von Samsung steckt künstliche Intelligenz, die auch Content mit niedriger Auflösung in 8K darstellen kann. Die Idee findet Frick gut, er ist aber auch der Meinung, dass es notwendig sei: «Wenn ich Inhalte mit niedriger Auflösung auf meinem neuen 8K-TV abspiele, sieht das einfach schlecht aus.» Dann wären die Konsumenten schlagartig von ihrem neuen Fernseher enttäuscht, weil das 4K-Gerät gefühlt sogar besser war.

Lohnt sich ein Upgrade auf 8K?

Frick hält 8K im Moment für «völlig überflüssig». Es gebe keine Gründe dafür. Zudem sei die Technologie extrem teuer. Das günstigste Modell von Samsung kostet knapp 5000 Franken, der teuerste 8K-Fernseher soll ab 15'000 Franken erhältlich sein. Sharps 8K-Gerät ist für 14'000 Franken zu haben. Frick empfiehlt stattdessen, bei einem Neukauf in 4K mit zusätzlichen Technologien wie etwa HDR zu investieren. Das mache einen viel grösseren Unterschied als die höhere Auflösung.

Wann wird sich 8K etablieren?

Das dürfte noch lange dauern. Frick ist überzeugt, dass es mindestens vier bis fünf Jahre gehen wird, bevor der Grossteil der Konsumenten findet, ein neuer Fernseher müsse unbedingt 8K haben. Technologie-affine Konsumenten würden sich aber auch schon früher 8K-Bildschirme kaufen.