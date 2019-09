Wer sackt eigentlich den «Zuschlag Schweiz» ein?

Der Fall eines 20-Minuten-Lesers bewegt die Gemüter: Der Westschweizer Léon F.* hat bei Zara in Genf zwei Paar Jeans gekauft. Als er das Etikett genauer unter die Lupe nahm, bemerkte er: Die Hose, die 69.90 Franken gekostet hatte, war mit einem Euro-Preis von 39.95 angeschrieben. Der sogenannte Schweiz-Zuschlag betrug 60 Prozent.

Wer sackt diese Preisdifferenz ein? Und warum ist die Schweiz immer noch so viel teurer als das benachbarte Ausland? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was ist in der Schweiz teurer als im Ausland?

Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Gemäss der Stiftung für Konsumentenschutz sind es insbesondere Kleidung, Kosmetikartikel und Zeitschriften, die in der Schweiz massiv mehr kosten als im Ausland. Gemäss dem Preisbarometer der Konsumentenschützer kosten Kosmetika bei Schweizer Händlern bis zu 70 Prozent mehr. Bei den Kleidern sind es im Schnitt bis zu 29 Prozent, bei den Zeitschriften 56 Prozent.

Wie rechtfertigen die grossen Händler die Preisunterschiede?

Die Argumentation ist immer dieselbe: Die Anbieter begründen die Preisdifferenz mit den höheren Produktions- und Lohnkosten sowie mit den höheren Mieten in der Schweiz. Das erklärt die hohen Preise aber nur zum Teil, hat der Bundesrat in einem Bericht zur Fair-Preis-Initiative festgehalten (s. unten).

Was ist dann der Grund?

Eine weitere Ursache der hohen Preise ist, dass Schweizer Händler ihre Waren oft von ausländischen Lieferanten oder Generalimporteuren beziehen müssen. Diese verrechnen hiesigen Abnehmern oft einen höheren Preis. Dieser «Zuschlag Schweiz» sei ungerechtfertigt und «reine Abzocke der Importeure», sagt Sara Stalder, Geschäftsführerin der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS). In den letzten Jahren haben sich beispielsweise die Detailhändler per Produkte-Boykott mit den ausländischen Lieferanten angelegt.

Aber Ketten wie z.B. Zara haben gar keine Zwischenhändler ...

Das ist korrekt. Zara liess eine Anfrage von 20 Minuten, warum die Preise in der Schweiz so viel höher sind als in der EU, unbeantwortet. Innerhalb der Detailhandelsbranche ist es jedoch ein offenes Geheimnis: Internationale Unternehmen wollen die höhere Kaufkraft in der Schweiz abschöpfen.

Sind die Löhne in der Schweiz tatsächlich höher als im Ausland?

Ja, die Lohnunterschiede sind gross. Gemäss einer Studie des Internationalen Währungsfonds (IWF) verdienen Schweizer doppelt so viel wie Deutsche, Franzosen oder Österreicher. Im Vergleich zu den Italienern sind es etwa dreimal so viel. Auch wenn man das hohe Schweizer Preisniveau berücksichtigt, belegt die Schweiz in Europa bei den Löhnen immer noch einen Spitzenplatz.

Was läuft auf politischer Ebene gegen die hohen Preise?

Die SKS hat die Initiative «Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise» lanciert. Ziel ist es, dass Schweizer Unternehmen ihre Waren im In- und Ausland freier beschaffen können. Dem Bundesrat geht die Fair-Preis-Initiative jedoch zu weit – er hat einen indirekten Gegenvorschlag entworfen. Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates wird sich im Oktober erneut mit der Vorlage befassen.

