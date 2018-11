Wettbüro-Chefin zahlt sich 265 Millionen Pfund aus

Denise Coates verdient etwa 9500-mal so viel wie der durchschnittliche Brite im Jahr – und etwa 27-mal so viel wie Apple-Chef Tim Cook, der vergangenes Jahr 12,8 Millionen Dollar einstrich.

265 Millionen Pfund zahlte sich 2017 die Chefin des britischen Online-Glücksspielunternehmens Bet365 aus. Das entspricht etwa einem Drittel der jährlichen Wetterlöse des Unternehmens. Coates hält über 50 Prozent der Aktien an Bet365. Bereits 2016 war ihr Lohn auf der etwas üppigeren Seite gewesen: 217 Millionen Pfund hatte sie damals verdient.

Trotz heftiger Reaktionen und zahlreicher kritischer Stimmen hat sich die Britin ein Jahr später einen noch höheren Lohn ausbezahlt. Und auch diesmal liessen die negativen Reaktionen nicht auf sich warten.

2190 Pfund pro Minute

Vince Cable, Parteichef der Liberal Democrats, bezeichnete diesen Lohn gegenüber dem «Guardian» als «verantwortungslos und übertrieben». Luke Hildyard vom Thinktank High Pay Centre sagte: «Warum muss jemand, der bereits Milliardär ist, einen solch obszönen Geldbetrag aus seiner Firma nehmen? Es ist schwierig, einen anderen Grund als Gier zu nennen.»

Runtergerechnet verdiente Coates also gut 130'000 Pfund pro Stunde, das sind pro Minute 2190 Pfund – und das in einer Zeit, in der immer mehr Jugendliche in Grossbritannien der Wettsucht verfallen. «Wie kann Denise Coates noch schlafen? Sie holt Cash rein, während ihr Geschäft Leben zerstört. In Grossbritannien sind 50'000 unter 16-Jährige glückspielabhängig», schrieb ein User auf Twitter.

Coates hatte ihre berufliche Karriere als Aushilfe in einem der Wettbüros ihres Vaters gestartet. 2000 kaufte sie die Webadresse Bet365.com und entwickelte daraus eines der grössten Online-Glücksspielunternehmen der Welt. Sie führt das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Bruder John Coates.

(fur)