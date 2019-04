Wie finde ich den richtigen Studiengang?

Falls du nach der Matura studieren möchtest, stehst du vor einer Entscheidung, die einen wesentlichen Einfluss auf deine Zukunft und deinen beruflichen Werdegang haben kann. Deshalb solltest du dir gut überlegen, welcher Studiengang dich am meisten interessiert und wo du deine persönlichen Stärken optimal nutzen kannst.

Umfrage Bist du zufrieden mit deiner Studienwahl? Ja, absolut!

Nein. Ich werde abbrechen.

Könnte besser sein, aber ich zieh es durch.

Doch wie findest du das Studium, das am besten zu dir passt? Wir haben euch gefragt, was euch bei dieser Entscheidung geholfen hat.

Kay: «Ich habe mich nach meiner Matura an den Computer gesetzt und nach dem Ausschlussverfahren alles durchgestrichen, was ich nicht studieren wollte. Übrig blieb Physik, Biologie und Medizin. Es war nicht einfach zu wissen, was ich will, aber ich wusste ganz genau, was ich nicht will.»

Lara: «Bei meiner Studienwahl hat mir definitiv die Studienberatung am meisten geholfen. Bei einem ersten Gespräch haben wir meine Interessen angeschaut und dann habe ich auch noch ein paar Tests ausgefüllt. Danach haben wir die Resultate besprochen. So habe ich von Studiengängen erfahren, von denen ich vorher keine Ahnung hatte, dass es sie überhaupt gibt.»

Tomcat: «Ich habe BWL studiert, weil mich alle anderen Fächer noch weniger interessierten. Es war ein Glücksentscheid und ich habe ihn nie bereut.»

Marc: «Ich habe mich für das Bauingenieurstudium entschieden, weil mich Technik interessiert und der Beruf sehr vielseitig ist. Man kann sich in sehr viele Richtungen spezialisieren und weiterbilden.»

Chiara: «Als ich an einem Infoabend teilnahm, hat mich die Frau, die die verschiedenen Fachrichtungen vorstellte, so begeistert, dass ich wusste, es war das Richtige. Im Gespräch mit einer Beraterin von der Schule hat es mir geholfen, mich definitiv dafür zu entscheiden, da sie mir einen individuellen Plan gemacht hat.»

Sven: «Ich interessierte mich generell für Technik und konnte nicht verstehen, wie ein Taschenrechner oder gar ein Computer funktioniert. Das wollte ich genauer wissen und habe darum Elektrotechnik studiert.»

Matthias: «Im Nachhinein würde ich sagen, dass es immer gut ist, ein Studium zu nehmen, in dem man Grundlagen in verschiedenen Richtungen gleichzeitig lernst.»



Falls auch du vor dieser Entscheidung stehst und nicht weiter weisst, sind hier 7 Tipps für dich:

1. Überlege dir genau, wo deine Stärken und wo deine Schwächen liegen. Womöglich hilft es, wenn du dies aufschreibst und dir eine Liste anfertigst.

2. Was willst du nicht studieren? Indem du alles ausschliesst, was nicht infrage kommt, kannst du deine Optionen bereits einschränken.

3. Nutze die Studienberatungsstelle, die dich bei deiner Entscheidung unterstützt und dir womöglich Optionen aufzeigt, die du bisher gar nicht beachtet hast.

4. Geh an Informationsveranstaltungen und Studienpräsentationen und scheu dich nicht, Fragen zu stellen.

5. Besuche Vorlesungen aus Studienrichtungen, die dich interessieren. Dabei merkst du schnell, ob du für eine bestimmte Fachrichtung Feuer und Flamme bist oder eher nicht.

6. Mach ein Zwischenjahr und such dir ein Praktikum in einem Gebiet, das dich interessiert. So bekommst du ein Gespür dafür, ob du in dem Beruf arbeiten möchtest, den der entsprechende Studiengang impliziert.

7. Es geht keine Welt unter, wenn du dich für eine Fachrichtung entscheidest, die dir dann doch nicht entspricht. Du kannst schliesslich deinen Studiengang im Fall einer Fehlentscheidung auch wechseln. Also mach dich nicht verrückt und probier es einfach mal aus.

(20min/20 Minuten)