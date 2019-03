Post-Gewinn bricht wegen Postauto-Affäre ein

Heute tritt Ulrich Hurni, Interims-CEO der Schweizerischen Post, in Bern vor die Medien. An der Bilanzmedienkonferenz 2018 war es noch Susanne Ruoff, die den versammelten Journalisten Rede und Antwort zum Postauto-Skandal stand. Wie geht der aktuelle CEO damit um, dass die Affäre die Post immer noch nicht loslässt? Und was sagt er zum kontroversen Vietnam-Reisli, bei dem er selber dabei war?

(rkn)