In der Schweiz gilt ein Veranstaltungsverbot – und niemand weiss derzeit, wie lange noch. Entsprechend sind auch die Open-Air-Festivals diesen Sommer gefährdet. Die ersten mussten bereits abgesagt werden. So etwa das Snowpenair anfangs April oder das Zermatt Unplugged, das in einige Tagen hätte stattfinden sollen.

Doch bei den noch anstehenden Open Airs will kaum ein Veranstalter derzeit sagen, ob sein Festival denn nun diesen Sommer stattfindet oder nicht. So arbeitet etwa das Team vom für Ende Juni geplanten Open Airs St. Gallen weiter an den Festivalvorbereitungen, wie Sprecherin Nora Fuchs zu 20 Minuten sagt. Man benötige aber noch Zeit, bevor man konkrete Aussagen zum Sommer machen könne.

Beim Open Air Frauenfeld hiess es vor einem Monat noch auf Twitter, das Festival werde zu 100 Prozent stattfinden. Ein Update hat es seither nicht gegeben – Festivaltermin ist der 9. bis 11. Juli. Sprecher Joachim Bodmer sagte allerdings kürzlich zu SRF, eine Absage würde einen Verlust von 3 bis 5 Millionen Franken nach sich ziehen.

Warten auf den Bund

Die Veranstalter warten den Entscheid des Bundesrats ab, der Ende Woche kommen soll. «Es ist allen klar, das man nicht mehr länger warten kann», sagt Daniel Fontana von der Bad Bonn Kilbi, die am 4. Juni starten soll. Darum müsse jetzt entschieden werden, ob das Veranstaltungsverbot in den Sommer hinein verlängert wird.

Sollte der Bund diese Weisung herausgeben, können sich die Veranstalter auf höhere Gewalt berufen und von vielen Verträgen schadlos zurücktreten. «Dann müssen wir den gebuchten Künstlern etwa keine Gage bezahlen», erklärt Andy Hartmann vom Organisationskommittee des Quellrock Open Airs.

«Würde uns das Genick brechen»

Die Berufung auf höhere Gewalt ist existenziell für den Veranstalter – er könne es sich nicht leisten, diese Kosten zu tragen, ohne das Festival durchzuführen: «Das würde uns das Genick brechen.» Das Open Air sei nicht gegen so einen Ausfall versichert.

Ähnlich ist es etwa beim Zürich Openair: «Wir sind gegen vieles versichert, aber nicht gegen Pandemie», sagt Rolf Ronner, Chef vom Zürich Openair, zu 20 Minuten. Was für ein Schaden droht, wenn das Festival Ende August nicht durchgeführt werden darf, könne er aber derzeit nicht beziffern. Auf der Website des Gurtenfestivals heisst es zudem, es sei dem Veranstalter gar nicht möglich, sich gegen Pandemie versichern zu lassen. Ein solches Produkte würden Versicherer nicht anbieten.

Verbot erwartet

Viele Veranstalter glauben, dass der Bund die bald anstehenden Festivals verbieten wird. «Ich gehe stark davon aus, dass es bis weit im Sommer nichts mit grösseren Veranstaltungen wird», sagt Szenenkenner Max Reichen, Geschäftsführer von der Bar und Club Kommission Bern, zu 20 Minuten.

Sollte das nicht der Fall sein, kommen weitere Komplikationen auf die Veranstalter zu, wie etwa Hartmann sagt: «Wenn wir zwar das Open Air machen dürfen, die Leute aber wegen der Pandemie Angst haben, zu kommen, wäre das auch ein Problem.»

Die Coronavirus-Krise könnte auch noch bis ins nächste Jahr ihre Wellen schlagen: Ein amerikanischer Gesundheitsspezialist geht gar davon aus, dass die ersten Festivals frühestens im Herbst 2021 stattfinden werden, wie NME berichtet.