Hilft der Pizza-Kurier bei der Spinnen-Jagd?

Wie viel lassen Lieferanten mit sich machen, und wo hört die Hilfsbereitschaft auf? Sat 1 hat dazu ein Experiment durchgeführt. Eine Kundin bestellt etwas und bittet den Kurier dann, bei allerlei Dingen zu helfen. So soll er etwa Spinnen jagen, Möbel umstellen und Bilder aufhängen. Zum Job gehört so was ja eigentlich nicht. Das Ergebnis des Experiments sehen Sie im Video oben.

Umfrage Helfen Sie wildfremden Leuten? Ja, ich helfe immer, wenn ich kann

Nein, ich helfe nur Menschen, die ich kenne

Wenns was Kleines ist

Kommt total auf die Situation an

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro7/ Sat1.

(rkn)