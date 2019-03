Wie lange braucht es die Autoprüfung noch?

Die Roboterautos sind startbereit: Das Schweizer Konzeptfahrzeug Microsnap von Rinspeed soll Passagiere oder Zustellungen auf kurzen Strecken in der Stadt chauffieren (siehe Video oben). Mercedes bringt Anfang nächsten Jahres Serienmodelle heraus, die auf der Autobahn selbstständig fahren sollen. «Die Fahrer können dann Mails schreiben oder einen Film auf dem Screen am Armaturenbrett schauen», sagt Daimler-Sprecher Bernhard Weidemann zu 20 Minuten.

Der Autopilot funktioniert jedoch nur an sonnigen Tagen, bei Regen sind die Umwelt-Erkennungssysteme hilflos. Allein schon aus diesem Grund müssen Fahrer stets einsatzbereit sein. «Sie dürfen nicht schlafen oder auf das Handy schauen», sagt Weidemann. Wenn auf dem eingebauten Screen das Übergabesignal aufleuchtet, müssen sie selbst steuern.

Einparkieren könnte bald überflüssig sein

«Die nächsten 20 Jahre brauchen wir noch die Autoprüfung», sagt Ferdinand Dudenhöffer. Der Professor für Automobilwirtschaft der Universität Duisburg-Essen meint jedoch, dass das Einparkieren bald nicht mehr geprüft werden müsse. Denn dafür gibt es schon jetzt Assistenzsysteme. Und demnächst sollten wir das Auto vor die Haustür fahren lassen können und danach fährt es ganz allein auf den Parkplatz.

Das autonome Fahren kommt Schritt für Schritt. Ob die US-Internet-Firmen Google und Uber dabei die Nase vorn haben werden oder die klassischen Autobauer wie Daimler, sei noch unentschieden, sagt Dudenhöffer. «Noch ist das Rennen offen», sagt der Branchenexperte.

Daimler und BMW forschen zusammen

Die neue Technik bringt Wirbel in die europäische Autoindustrie: So schliessen sich die beiden alten Rivalen Daimler und BMW zusammen, um das autonome Fahren voranzutreiben, wie sie vergangene Woche angekündigt haben. Sie wollen die Technik für das Fahren auf der Autobahn und beim Einparkieren gemeinsam weiterentwickeln. Ein gemeinsames Roboterauto ist aber nicht geplant, jeder soll die Technik dann mit eigenen Automodellen umsetzen. Die gemeinsame Forschung soll beide jedoch Zeit und Geld sparen lassen.

Das selbständige Fahren in der Stadt hat andere Herausforderungen als das auf der Autobahn: In der Stadt geht es um die Erkennung von Ampeln, Kindern oder Velofahrern durch die Kameras, Radar- und Lichtwellensensoren. «Die Computer müssen auch die Gesten von Kindern erkennen, um zu wissen, ob sie über die Strasse wollen», so Dudenhöffer.