Wie sage ich es meinem Chef?

In vielen Firmen ist der Dezember die Zeit fürs Mitarbeitergespräch. Während die Chefs Kreuzchen setzen und die Mitarbeiter benoten, stellt sich für die Angestellten die Frage: Wie sage ich dem Vorgesetzten, was ich möchte? Etwa dass ich mich beruflich verändern will, mit dem Verdienst unzufrieden bin oder mit den Arbeitskollegen Schwierigkeiten habe?

Umfrage Was halten Sie von Mitarbeitergesprächen? Nichts, die sind völlig überflüssig.

Mich stört nur die Benotung.

Die sind mir völlig egal.

Ich finde diese Gespräche sehr gut.

Am Dienstagmittag ab 11.50 Uhr beantwortet Personalexperte Matthias Mölleney im Live-Chat und -Stream Leserfragen zum Thema. Mölleney ist ehemaliger Personalchef von Swissair und derzeit HR-Berater und Dozent für Personalmanagement an verschiedenen Hochschulen.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(sas)