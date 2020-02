Schweiz-Zuschlag kostet pro Person 280 Fr. im Jahr

Viele importierte Produkte kosten in der Schweiz deutlich mehr als im Ausland. Das zeigt eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz. Laut den Studienautoren schotten ausländische Hersteller und Händler ihre Vertriebskanäle ab und verlangen hohe Schweiz-Zuschläge.

Umfrage Die höheren Preise in der Schweiz sind ... ... gerechtfertigt. Schliesslich gibt es bei uns auch höhere Löhne.

... ein Skandal. Da muss endlich etwas dagegen getan werden.

... mir egal. Ich zahle einfach.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Dadurch entgehen der Schweizer Volkswirtschaft Milliardenbeträge, heisst es in einer Mitteilung zur Studie. Jeder Schweizer könnte pro Jahr mindestens 280 Franken sparen.

Kleider sind 20 Prozent teurer

Das grösste jährliche Sparpotenzial bei der Beschaffung im Ausland machten die Studienautoren bei der Bekleidung aus (1,86 Milliarden Franken). Wie der Preisvergleich bei verschiedenen Shops zeigte, kosten Kleider vom selben Anbieter in der Schweiz im Durchschnitt ein Fünftel mehr als in Deutschland. Bei einem Shop betrugen die Preisunterschiede sogar fast 80 Prozent.

Bei Körper- und Gesichtspflege beträgt das jährliche Sparpotential 271 Millionen Franken. Der durchschnittliche Preisunterschied zwischen Schweizer und deutschen Onlineshops für die Körper- und Gesichtspflege beläuft sich auf 57 Prozent. Je nach Marke kann der Preisunterschied aber bis auf 145 Prozent steigen.

Ebenfalls gross ist der Preisunterschied bei Sonnenschutzmitteln. Im Durchschnitt kostet Sonnencreme in der Schweiz 81 Prozent mehr als im Ausland. Die Spannweite der Preisunterschiede liegt bei 36 bis 164 Prozent. Rechnet man die Preisunterschiede hoch, so gibt sich ein jährliches Einsparpotenzial 21 Millionen Franken.

15 Milliarden Franken Verlust für die Schweizer Volkswirtschaft

Für die Studie analysierten die Autoren die Preisunterschiede zwischen der Schweiz und dem Ausland mit Fokus auf die Branchen Gesundheitswesen, Gastronomie, Forschung und Bildung, aber auch auf die Konsumgüter Mode, Kosmetika, Kontaktlinsen, Babynahrung und Windeln.

Alleine in den untersuchten Bereichen bezahlen Schweizer Nachfrager über drei Milliarden Franken zu viel. Insgesamt ist der Betrag aber deutlich höher. Der ehemalige Preisüberwacher Rudolf Strahm sagt:«Ich gehe von einem gesamtwirtschaftlichen Schaden in der Grössenordnung von 15 Milliarden Franken pro Jahr aus.»

Initiative gegen Hochpreisinsel

Betroffen von den hohen Importpreisen sind alle, ob KMU, Landwirtschaft, öffentliche Verwaltung oder Konsumenten. Die meisten Händler und Hersteller im Ausland beliefern sie nicht direkt. Sie verweigern den Direkteinkauf laut Studie etwa im Onlineshop mittels Geoblocking oder Lieferverweigerungen.

«Für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Konsumenten muss es möglich werden, im Ausland zu den dort angebotenen Marktpreisen einzukaufen und das individuelle Einsparpotenzial auszuschöpfen», fordert Studienleiter Mathias Binswanger von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Das will auch der Verein «Stop der Hochpreisinsel – für fairere Preise», der die Studie in Auftrag gab. Am 9. März berät der Nationalrat die Fair-Preis-Initiative.