Kostet ein Liter Benzin bald 2 Franken?

Tanken tut den Schweizer Autofahrern derzeit weh. Kostete ein Liter Bleifrei 95 im August vor einem Jahr im Mittel noch unter 1.50 Franken, waren es am Donnerstagmorgen an der Uetlibergstrasse in Zürich 1.71 Franken. Der höchste Preis, den die Migrol am Donnerstag verlangte, lag bei 1.72 Franken – in den Regionen Zürich, Winterthur und am Genfersee. An einer Tankstelle beim Sihlcity in Zürich zeigte die Anzeigetafel am Mittag gar 1.79 Franken an.



Der Preissprung innerhalb eines Jahres ist enorm – viele dürften sich darum fragen: Wird der Most bald noch teurer? 20 Minuten liefert die wichtigsten Antworten rund um den Benzinpreis.

Warum kostet der Liter Benzin im Moment so viel?

Der wichtigste Faktor, der den Preis an den Zapfsäulen beinflusst, ist der Ölmarkt. Und dort geht es seit Monaten turbulent zu und her. Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent ist innerhalb eines Jahres um etwa 40 Prozent gestiegen. Zuletzt bewegte sich der Ölpreis zwischen 70 und 80 US-Dollar – laut der Zürcher Kantonalbank (ZKB) wird sich der Preis in den nächsten Monaten eher ans obere Ende dieser Spanne bewegen. «Unser Dreimonatsziel sind 80 Dollar», sagt Rohstoffexperte Elias Hafner.

Was heisst das jetzt für den Benzinpreis in der Schweiz?

Derzeit herrschen viele geopolitische Risiken. Wenn die Situation weiter eskaliert, könnte der Rohölpreis auf 90 US-Dollar steigen, so Rohstoffexperte Norbert Rücker von Julius Bär zu 20 Minuten – «und auch Preise von 1.80 Franken pro Liter an Schweizer Tankstellen wären denkbar». Vor der Finanzkrise im Jahr 2008 kostete ein Liter Benzin in der Schweiz zeitweise knapp über 2 Franken. Wird es bald wieder dazu kommen? «Ausschliessen kann man nie etwas», sagt Migrol-Chef Daniel Hofer. Tendenziell glaube er an eine Preisverschiebung nach oben. Den Grund sieht er in der stetig wachsenden Nachfrage nach Treibstoff, vor allem aus Schwellenländern wie China oder Indien.

Was ist derzeit der grösste Angsttreiber am Ölmarkt?

Das grosse Thema sind die Sanktionen, die die US-Regierung dem Iran androht. Die USA drängen darauf, den Import von Öl aus dem Iran weltweit zu stoppen. Der Iran ist eines der wichtigsten Ölförderländer der Welt. «Wenn es die USA schaffen, den Iran vom Markt abzuschneiden, käme es zu einer merklichen Verknappung des Angebots – und als Konsequenz zu steigenden Preisen», sagt Rohstoffexperte Rücker.

Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario?

Grundsätzlich gehe er nicht davon aus, dass die USA mit ihren Drohungen Erfolg haben werden und bald alle Länder auf den Kauf von Öl aus dem Iran verzichten, so Rücker. Vor allem China – ein grosser Importeur von iranischem Öl – habe wegen des Handelsstreits mit den USA wohl kein Interesse, den Boykott-Forderungen zu folgen. Eine Zukunftsprognose bleibe jedoch schwierig.

Welchen Einfluss hat der Hitzesommer 2018?

Neben dem Rohölpreis spielen auch die Frachtkosten eine Rolle beim Benzinpreis. Etwa die Hälfte der Treibstoffe für den Strassenverkehr werden per Schiff über den Rhein in die Schweiz importiert. Und dieser führt wegen der fehlenden Niederschläge viel weniger Wasser als sonst, die Schiffe können weniger laden als üblich. Darum sind die Frachtkosten in die Höhe geschnellt: von durchschnittlich 20 Franken pro Tonne auf 74 Franken, wie die Erdöl-Vereinigung auf Anfrage informiert. «Die aktuellen Frachtkosten dürften im Vergleich zur ersten Jahreshälfte an der Zapfsäule für eine Preissteigerung im mittleren einstelligen Rappenbereich sorgen», sagt David Suchet, Sprecher der Erdöl-Vereinigung.