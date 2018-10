Wirtschafts-Nobelpreis für US-Ökonomen

Nordhaus erhalte die Auszeichnung für seine Arbeit zum Klimawandel und Romer für die Einbeziehung technologischer Innovationen in die langfristige makroökonomische Analyse, teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm mit.

Bildstrecken Friedensnobelpreis verliehen

«Ihre Ergebnisse haben den Umfang der ökonomischen Analyse erheblich erweitert, indem sie Modelle entwickelt haben, die das Zusammenspiel zwischen Marktwirtschaft mit Natur und Wissen erklären.»

Der Nobelpreis im Fach Wirtschaftswissenschaften wird seit Ende der 60er Jahre verliehen. Er wird von der schwedischen Notenbank gestiftet und ist mit neun Millionen Kronen (etwa 900'000 Euro) dotiert. Im vergangenen Jahr erhielt der US-Verhaltensökonomen Richard Thaler die Auszeichnung.

(sda)