Schweizer verdienen zu wenig Geld fürs Eigenheim

Wohneigentum wird in der Schweiz zunehmend zu einem Privileg. 71 Prozent der Schweizer Bevölkerung haben zu wenig Vermögen, um sich ein typisches Einfamilienhaus leisten zu können. Das schreibt die Raiffeisenbank in ihrer Studie «Immobilien Schweiz».

Die Preise für Eigenheime steigen laut der Studie ungebremst nach oben. Im Vergleich zum Vorjahresquartal beträgt der Anstieg bei Einfamilienhäusern fünf Prozent. Bei Stockwerkeigentum sind es 1,6 Prozent. Die Preise seien auf einem Rekordhoch, schreibt die Bank. Grund dafür sei die durch tiefe Zinsen getriebene Nachfrage und das knappe Angebot.

Es scheitert an Kapital und Lohn

Aufgrund dieser Preisentwicklung und wegen regulatorischer Beschränkungen müssen Interessenten immer mehr Eigenkapital aufbringen – und ein höheres Einkommen für die Hypothekarfinanzierung erzielen. So muss für den Erwerb eines Einfamilienhauses zum Preis von einer Million Franken (bei 200'000 Franken Eigenkapital) das Jahreseinkommen mindestens 176'000 Franken betragen.

Am ehesten können sich Personen in den Kantonen Uri (44 Prozent), Appenzell Innerrhoden und Graubünden (je 42 Prozent) sowie Appenzell Ausserrhoden und Nidwalden (je 39 Prozent) das typische Einfamilienhaus leisten. In Freiburg (20 Prozent), Basel-Stadt, Solothurn (je 19 Prozent) sowie Genf (18 Prozent) können sich besonders wenige Personen den Traum vom Eigenheim erfüllen.

Und es dürfte künftig noch schwieriger werden, erschwingliches Wohneigentum zu ergattern: «Aktuell gibt es keine Anzeichen, die auf eine starke Zunahme des Angebotes hindeuten würden. Wir rechnen daher weiterhin mit steigenden Preisen am schweizerischen Eigenheimmarkt», prognostiziert Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff.

