An diesen Projekten tüftelt Facebook in der Schweiz

Facebook ist seit drei Jahren in der Schweiz. Rund 80 Mitarbeiter haben in Zürich soeben neue Büros bezogen und am Donnerstag die Medien über neue Projekte informiert. Mit den neuen Räumlichkeiten will der US-Konzern seinen Standort kräftig ausbauen. Dort sollen über 200 Mitarbeiter Platz haben. Derzeit sind etliche Stellen beim sozialen Netzwerk in Zürich ausgeschrieben. «Zürich ist ein wichtiger Standort», sagt Tino Krause, Chef von Facebook Schweiz, zu 20 Minuten. Hierzulande würden täglich 2,9 Millionen Menschen Facebook nutzen. «Da wollen wir vor Ort sein.»

Umfrage Bist du auf Facebook? Nein, soziale Medien sind nicht mein Ding.

Nein, denn Facebook ist völlig out.

Ich war einmal, jetzt aber nicht mehr.

Ja, ich bin seit Jahren auf Facebook.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Doch an welchen Projekten tüftelt Facebook konkret in der Schweiz? 20 Minuten war am Zürcher Sitz vor Ort und hat die Antworten im obigen Video zusammengefasst.

Zudem hat Facebook zusammen mit der lokalen Community in Zürich den ersten Community City Guide für die Schweiz vorgestellt. Was das genau ist, sehen Sie im Video:

(dob)