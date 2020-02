ZKB schenkt Mitarbeitern bis zu 12'500 Franken

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) feiert in diesem Jahr den 150. Geburtstag. Am Jubiläum will die Bank auch ihre Mitarbeiter teilhaben lassen – und schenkt den Festangestellten zwischen 5000 und 12'500 Franken. Die Höhe des Zustupfs ist von den Dienstjahren abhängig, schreibt der Finanzblog «Inside Paradeplatz».

Umfrage Den Zustupf für die ZKB-Mitarbeiter... ...finde ich eine Frechheit.

...finde ich ganz okay.

...ist mir egal.

...ist doch super.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Gegenüber 20 Minuten bestätigte die ZKB die Höhe des Geschenks. Insgesamt arbeiten rund 5000 Angestellte bei der ZKB. Geht man von einem durchschnittlichen Betrag von 8000 Franken pro Mitarbeiter aus, erhält das ZKB-Personal ein Geschenk von 40 Millionen Franken, wie der Blog rechnet.

Minuszins für Sparer

Die Sparer kommen bei der ZKB allerdings weniger gut weg. Kunden mit einem Barvermögen ab 100'000 Franken zahlen einen Strafzins von minus 0,75 Prozent. Laut «Inside Paradeplatz» wird diese Gebühr bereits über 2000 Kunden belastet.

Grosszügige Geschenke kann sich die ZKB offenbar leisten. Im letzten Jahr hat das Institut viel Geld gescheffelt. Der Gewinn stieg um 7,2 Prozent auf 845 Millionen Franken. Laut eigenen Angaben ist das der zweithöchste Gewinn in der Geschichte der Bank. Zudem erreichten die Kundenvermögen mit 333 Milliarden Franken 2019 ein neues Rekordhoch. Die Neugeldzuflüsse belaufen sich auf knapp 12 Milliarden Franken.

Staatsgarantie

Dabei wirtschaftet die Bank mit Staatsgarantie. Das heisst: Geht die Bank pleite, springt der Kanton Zürich finanziell ein. Jährlich zahlt sie Millionen in einen Fonds zur Absicherung dieser Staatsgarantie ein. Für 2019 sind es 22 Millionen Franken. Zudem erhalten der Kanton Zürich und die Gemeinden einschliesslich einer Jubiläumsdividende von 150 Millionen insgesamt eine Ausschüttung von 506 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es 358 Millionen.





(dob)