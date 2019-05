Start-up verspricht billigere Zahnbehandlung

Eine Behandlung beim Zahnarzt kann schnell ins Geld gehen – für Patienten ist es schwierig, bei den unterschiedlichen Tarifen den Durchblick zu wahren. Nun will ein Vergleichsportal Transparenz schaffen.

Umfrage Werden Sie Zumedo nutzen um Geld bei der Zahnarztrechnung zu sparen? Ja. Ich finde das Angebot hilfreich.

Nein, das Angebot ist unseriös.

Ich gehe lieber zu meinem Zahnarzt. Der kennt meine Zähne und weiss, was ich brauche.

Der Preis ist mir egal, wichtiger ist das Vertrauensverhältnis.

Auf Zumedo.ch können Patienten Zahnarzttermine buchen und Angebote vergleichen – von der jährlichen Kontrolle und Dentalhygiene bis hin zu grösseren und komplexeren Behandlungen wie Implantate, Kiefersanierungen und Prothesen. «Wir wollen der Generation von heute einen transparenten und einfachen Weg zum Zahnarzttermin ermöglichen», sagt Pascal Bürki, Mitgründer des Start-ups. Mit dem Vergleichsdienst sollen Patienten laut Zumedo bei der Zahnarztrechnung bis zu 60 Prozent einsparen können.

Eine Dentalhygiene kostet zwischen 110 und 199 Franken



«Komplexe Zahnbehandlungen sind individuell und preislich schwer vergleichbar», so Bürki. Doch selbst bei einer einfachen Dentalhygiene könnten die Preise je nach Zahnarztpraxis stark variieren. Eine Stichprobe von 20 Minuten zeigt: Für eine Dentalhygiene in Zürich können Behandlungen zum Preis von 110 bis 199 Franken gebucht werden. In Winterthur ergibt dieselbe Abfrage Resultate für Behandlungen von zwischen 151 und 180 Franken. In Bern kostet die Behandlung zwischen 144 und 190 Franken und in Basel zwischen 117 und 180 Franken.

Weshalb gibt es selbst bei einer Standard-Zahnbehandlung bei den Preisen so grosse Unterschiede? «Eine Zahnarztpraxis wählt ihr Preisniveau selber», erklärt Bürki. Die Schweizerische Zahnärztegesellschaft SSO bietet dabei einen Tarifrahmen. Dieser lässt jedoch einen gewissen Spielraum für eine Positionierung zu. Ausschlaggebend können unter anderem Betriebskosten wie die Lage, die Miete und die Personalkosten wie auch die Erfahrung und qualitativen Ansprüche des Zahnarztes sein.

Zahnarztpraxen bezahlen für Online-Auftritt

Während die Preise für eine Dentalhygiene recht einfach zu vergleichen sind, wird es bei komplexen Behandlungen schon deutlich schwieriger. Hierfür können Patienten auf Zumedo bei den Zahnärzten Offerten einholen. Ein Angebot, das bei der SSO auf Kritik stösst: «Für eine seriöse Offerte muss ein Zahnarzt den Patienten gesehen haben», gibt Sprecher Marco Tackenberg zu bedenken. «Je nach Fall können sich die Behandlungsmöglichkeiten stark unterscheiden.» Grundsätzlich empfiehlt die SSO, einen SSO-Zahnarzt aufzusuchen.



Um auf Zumedo unter den Ergebnissen aufzutauchen, muss die Zahnarztpraxis eine monatliche Service-Pauschale bezahlen. Sie beginnt bei 89 Franken. «Wenn die Praxis einen neuen Patienten gewinnt, wird zudem eine Aufwandsentschädigung vergütet», sagt Bürki. Bei bestehenden Patienten werde keine Gebühr erhoben.

Bald auch in der Welschschweiz

Derzeit können auf dem Portal bei rund 250 Zahnärzten, Dentalhygienikerinnen und Spezialisten in den grossen Städten der Deutschschweiz Termine gebucht werden. Laut den beiden Gründern, Pascal Bürki und Dominique Matter, die das Start-up vor zwei Jahren ins Leben riefen, stösst das neue Angebot auf grosses Interesse. Über 1000 Termine seien schon über die Plattform vereinbart worden. Bald soll das Portal auch in der Romandie live gehen.