Zalando-Retouren-Firma zahlt 20.50 Fr. pro Stunde

Rund die Hälfte aller Zalando-Päckchen wird zurückgeschickt. Die Retouren von Paketen aus der Schweiz werden dabei von Subunternehmen wie MS Direct verarbeitet. Lange hagelte es Kritik für die Schweizer Firma mit Sitz in St. Gallen. Die Gewerkschaften bemängelten, dass die Verträge der Angestellten prekär und die Löhne zu niedrig seien.

Herr Pardini*, die Gewerkschaft nennt den GAV einen Meilenstein für die Branche. Warum?

Dass wir diesen Vertrag ausarbeiten konnten, ist wichtig, weil es der erste GAV im E-Commerce-Bereich ist. Das gibt es weder in Deutschland noch in Österreich. So setzen wir ein Zeichen, nicht nur für die Schweiz sondern über die Grenzen hinaus.



Wo wünschen Sie sich so einen GAV als nächstes?

Wir werden schauen, welche Firmen in diesem Bereich noch tätig sind und mit ihnen in Kontakt treten. Aber das Ziel muss sein, dass dieser GAV wie bei den Call-Zentren oder in der Netzinfrastruktur einen GAV für die ganze Branche gelten wird.



Die Verhandlungen dauerten seit 2015 an. Warum ging es so lange?

Es gab eine Unterbrechung wegen einer internen Reorganisation bei MS Direct. Es macht ja keinen Sinn, Verhandlungen mitten während eines solchen Prozesses weiterzuführen. Darum warteten wir, bis er abgeschlossen war. Das war eine Entscheidung, die die Gewerkschaft zusammen mit MS Direct fällte.

*Giorgio Pardini ist Leiter Sektor ICT bei der Gewerkschaft Syndicom.

Doch nun kommt es zum Durchbruch: MS Direct unterzeichnet mit der Gewerkschaft Syndicom einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV), der den über 400 Angestellten in den Bereichen Logistik und Fulfillment einen Mindestlohn von 20.52 Franken pro Stunde sichert. Der Mindestlohn gilt für Mitarbeiter, die mehr als sechs Monate angestellt sind. Der Einstiegslohn beträgt 19.65 Franken pro Stunde und wird nach sechs Monaten automatisch erhöht.

Jahrelange Verhandlungen

Ausser den Mindestlöhnen regelt der Vertrag auch das Pensum und die Freitage: Angestellte bekommen 20 bis 25 Ferientage und acht bezahlte Feiertage bei einer 42-Stunden-Woche. Zudem legt der Vertrag auch fest, dass Mitarbeiter Anspruch auf Weiterbildung haben. Der GAV ist das Ergebnis von jahrelangen Verhandlungen zwischen dem Ostschweizer Unternehmen und der Gewerkschaft – er tritt ab dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Im vergangenen Jahr hatte die Gewerkschaft Unia mit einer Petition und einer Protestaktion vor einem Logistikzentrum von Zalando an den deutschen Versandhändler appelliert, sich für bessere Verträge bei den Schweizer Subunternehmen wie MS Direct einzusetzen. Ob Zalando dieser Forderung nachgekommen ist, hat das Unternehmen auf Anfrage von 20 Minuten bisher nicht beantwortet.

«Ein Zeichen für die Branche»

Die Gewerkschaft Syndicom und auch MS Direct selbst hoffen, dass sich der neue GAV als Standard in der Branche durchsetzen wird. Ihr Ruf war bisher schlecht, was die Arbeitsbedingungen angeht. «Wir hoffen, dass wir in der Branche ein Zeichen setzen können und andere sich uns anschliessen,» sagt Milo Stössel, Inhaber und CEO von MS Direct.

An den Standorten von MS Direct verarbeiten die Angestellten etwa Retouren, kontrollieren die zurückgeschickten Schuhe und Kleider und reinigen sie bei Bedarf. Neben Logistik-Dienstleistungen kümmert sich die Firma unter anderem auch um Kundendienst, Direkt-Marketing und E-Commerce-Lösungen. Weitere Kunden des Unternehmens sind etwa Coop, Swisscom und Juul, wie es auf der Website von MS Direct heisst.