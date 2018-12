Zalando plant Outlet-Store in Konstanz

Tolle Neuigkeiten für Einkaufstouristen: Zalando plant ein Geschäft im grenznahen Konstanz. Der Vertrag für die Filiale an der Marktstätte 1 ist bereits unterschrieben, wie Dorothee Schönfeld, Managing Director Zalando Outlets, in einer Mitteilung schreibt. Der für 2020 geplante Outlet-Store wird also direkt beim Bahnhof Konstanz liegen.

Zalando ist schon etwas länger im physischen Handel vertreten. Bisher hat die deutsche Firma fünf Geschäfte eröffnet. Sie befinden sich alle in Deutschland, genauer gesagt in Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig und Mainz. Zalando wolle in Deutschland zu einem der Top-Anbieter für Outlet-Shopper werden, sagt Schönfeld.

Spezielles Sortiment

Aber auch für Schweizer Zalando-Fans dürfte das in Konstanz geplante Geschäft künftig ein beliebtes Ziel sein. Laut Schätzungen der Credit Suisse gehen Schweizer im Schnitt dreimal pro Jahr ins Ausland einkaufen. Drei Viertel der Auslandeinkäufe werden von grenznahen Einwohnern getätigt. Für diese Konsumenten hätten Einkäufe im Ausland eine überdurchschnittliche Bedeutung, schreibt die Credit Suisse.

Ein weiterer Grund, warum es Kunden in den Store ziehen dürfte: «In Outlets verkaufen wir Waren, die wir im Onlineshop gar nicht mehr führen», erklärt Zalando-Managerin Schönfeld. So gebe es etwa Kleider einer anderen Saison oder Restposten in bestimmten Grössen.

55 bis 60 Angestellte

Zalando beginne bereits jetzt, Mitarbeiter für das neue Geschäft anzuwerben. Das Unternehmen rechnet mit 55 bis 60 Angestellten für den Laden.

Auf die Frage, ob Zalando auch Outlets in anderen Ländern als Deutschland plane, antwortet Schönfeld: «Ich würde nicht Nein sagen. Zalando ist eine europäische Firma, die Frage ist naheliegend. Geplant ist aber momentan noch nichts.» In Deutschland hingegen sind weitere Geschäfte in Münster, Stuttgart, Hannover, Ulm und Mannheim vorgesehen.