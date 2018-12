Zigis gibts jetzt am Kiosk erst ab 18 Jahren

Valora setzt ein Zeichen beim Jugendschutz: Sie verkauft Tabakprodukte ab dem 1. Januar 2019 in der ganzen Schweiz nur noch an mindestens 18-Jährige. Damit erhöht Valora das Mindestalter freiwillig auch in jenen Kantonen, in denen sie den Tabakverkauf an 16-Jährige praktizierte. Auch E-Zigaretten gibt es erst ab 18 Jahren.

Wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, betrifft das Mindestalter von 18 Jahren alle Kantone der Schweiz und umfasst sämtliche Tabakprodukte, die Valora in ihren Verkaufsstellen vertreibt. Das Abgabealter für den Verkauf von Tabak ist in der Schweiz kantonal geregelt. Entsprechend variiert das Mindestalter.

«Logische Konsequenz»

In einigen Kantonen liegt die Alterslimite bereits heute bei 18, in anderen bei 16 Jahren. Einzelne Kantone haben gar keine Alterslimite festgesetzt, wobei Valora hier Tabakprodukte bisher nur an mindestens 16-Jährige verkauft hat, wie der Konzern weiter schreibt.

«Die Erhöhung des Mindestalters auf 18 Jahre beim Verkauf von Tabakprodukten schweizweit ist für uns die logische Konsequenz, nachdem wir uns bereits beim Verkauf von E-Zigaretten diese Alterslimite auferlegt haben», wird Roger Vogt, CEO Retail Schweiz bei Valora, zitiert. Man wolle damit ein weiteres Zeichen für den Jugendschutz setzen.

(dob)