Drei von vier Schweizern deklarieren Waren nicht

Egal ob Jeans, Smarphones oder Souvenirs – Schweizer gehen in ihren Ferien gern auf Shoppingtour. Doch bei der Rückreise schmuggeln viele ihre Einkäufe am Zoll vorbei. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Buchungsplattform Ebookers.ch.

Wann Sie für Ihre Einkäufe am Zoll zahlen müssen



Wer aus dem Ausland in die Schweizer einreist, darf Waren bis zu einem Wert von 300 Franken mehrwertsteuerfrei einführen, sofern diese für den privaten Gebrauch oder zum Verschenken bestimmt sein. Übersteigt der Gesamtwert diese sogenannte Wertfreigrenze, so muss man für den ganzen eingeführten Wert die Mehrwertsteuer bezahlen. Bei Tabak, Alkohol und gewissen Lebensmitteln gibt es hingegen Freimengen. Bei Getränken mit 18 Prozent Alkoholgehalt, können 5 Liter pro Person zollfrei eingeführt werden. Bei höherem Alkoholgehalt ist es noch 1 Liter. Keine Abgaben zahlt man für bis zu 250 Zigaretten.



So deklarieren rund drei Viertel der Schweizern ihre Waren ab und zu nicht und spazieren etwa am Flughafen direkt durch den grünen Zollbereich – obwohl die importierten Waren die Wertfreigrenze von 300 Franken überschreiten und daher der Mehrwertsteuer unterliegen (siehe Box).

Offizialdelikt

Laut Umfrage schmuggeln die Reisenden am häufigsten Alkohol über den zollfreien Mengen in die Schweiz. Aber auch bei Kleidern, elektronischen Geräten sowie Schmuck und Uhren wird der zollfreie Wert oft überschritten.

Wer aber mit nicht deklarierten mehrwertsteuerpflichtige Waren am Zoll erwischt wird, riskiert teils hohe Strafen, da es sich um ein Offizialdelikt handelt. «Es gibt ein Zollstrafverfahren und eine Busse. Zudem müssen die hinterzogenen Abgaben nachbezahlt werden», sagt Michael Steiner, Sprecher der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV), zu 20 Minuten.

Hohe Bussen

Zudem gilt: Je mehr Waren illegal eingeführt werden oder je höher deren Wert ist, desto höher sind auch die hinterzogenen Abgaben. «Entsprechend fallen auch die Bussen höher aus», so Steiner. Diese würden gewöhnlich ein Mehrfaches der hinterzogenen Abgaben betragen – unabhängig davon, ob es sich um Tabak, Alkohol oder Kleider handle.

Wer beispielsweise Kleider im Wert von 400 Franken nicht verzollt, muss mit einer Busse zwischen 50 und 120 Franken rechnen. Zusätzlich müssen die hinterzogenen Abgaben von rund 30 Franken bezahlt werden.

Die Abgaben auf Tabak und Alkohol sind deutlich höher: Im Gegensatz etwa zu Kleidern kommen neben Mehrwertsteuern noch Zollabgaben hinzu. «Entsprechend fallen auch die Bussen für Tabak- oder Alkoholschmuggel höher aus», so der EZV-Sprecher.

Tricks der Reisenden

Trotz Strafen scheinen die Schweizer aber keine Angst zu haben, beim Schmuggeln erwischt zu werden: 8 von 10 der Befragten treffen jeweils keine speziellen Massnahmen, um bei den Zollbeamten nicht aufzufallen. Vor allem die unter 50-Jährigen glauben, mit simplen Tricks einer Durchsuchung entgehen zu können.

5 Prozent dieser Gruppe ziehen daher die in den Ferien neu gekauften Kleider gleich an, um den Beamten glaubhaft zu machen, die Jeans oder die Jacke seien nicht neu. Ebenso beliebt ist es, die Etiketten wegzuschneiden oder extra langsam durch den grünen Bereich zu gehen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Hingegen getraut sich laut Umfrage kaum jemand, beim Schmuggeln fremde Personen zu involvieren. Auch die eigenen Kinder werden mehrheitlich dafür nicht benutzt.

Zielgerichtete Kontrollen

Die Zollverwaltung warnt aber vor solchen Tricks. «Im Rahmen eines Zollstrafverfahrens kann die Zollfahndung auch Informationen zu Kreditkartenabrechnungen einfordern», so Steiner. Zudem würden die Zollbeamten zielgerichtet und in Form von Stichproben kontrollieren. «Sie stehen täglich an der Grenze und verfügen deshalb über sehr viel Erfahrung im Erkennen von Schmuggeltricks.» Im letzten Jahr seien allein im Reiseverkehr über 30'000 Schmuggelfälle aufgedeckt worden.

Wer es trotz Schmuggeln über den Zoll geschafft hat, sollte sich aber noch nicht in Sicherheit wähnen. Laut Steiner können solche Verstösse nicht nur direkt an der Grenze, sondern auch zu einem späteren Zeitpunkt bestrafen werden – und zwar so lange, bis die Verjährung erreicht ist.