Tamedia passt Unternehmensleitung an

Die Mediengruppe Tamedia, zu der auch 20 Minuten gehört, passt die Zuständigkeiten in der Unternehmensleitung an. Unter anderem wird die neue Funktion eines Technologiechefs (Chief Technology Officer, CTO) im Bereich Bezahlmedien geschaffen. Diese neue Stelle übernehme auf den 1. März 2019 Reto Matter, wie Tamedia am Donnerstag mitteilte.

Ausserdem befindet sich das Immobilien-Management neu im Bereich Verlagsservices, der von Andreas Schaffner geführt wird. Goldbach-CEO und neues Mitglied der Unternehmensleitung von Tamedia, Michi Frank, wird Verwaltungsrat bei Neo Advertising. Christoph Brand wird dort ab 2019 Stellvertretender CEO.

Drei neue Teams im Bereich Digital

Nach der Neuorganisation des Unternehmensbereichs Bezahlmedien auf den 1. März 2019 werden gemäss Mitteilung drei neue Teams für das digitale Angebot im Einsatz sein. Das neue Team Digital Product umfasst die Kompetenzen an der Schnittstelle zu den Leserinnen und Lesern und wird von Christoph Zimmer geleitet.

Das Team Digital Revenue ist unter der Leitung von Marc Isler für die Monetarisierung aller digitalen Angebote verantwortlich. Das Team Technologie wird von Reto Matter geleitet und soll den Einsatz neuer Technologien für die Produktweiterentwicklung vorantreiben.

Reto Matter arbeitet seit 2013 in verschiedenen Funktionen bei der Swiss Re in Zürich, zuletzt als Teamleiter Customer Insights & Analytics. Davor war er von 2005 bis 2013 bei der ITStep in Wädenswil tätig.

(kat/sda)