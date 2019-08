So viele Jobs wie diesen Sommer gab es noch nie

Stellensuchende haben derzeit beste Chancen: 189'749 offene Jobs waren per 15. August 2019 im Internet ausgeschrieben. Das ist der beste Sommer überhaupt. Dies zeigt die Auswertung des Jobradars von X28, wo per Suchmaschine die Firmenwebsites und Jobportale der gesamten Schweiz erfasst werden.

Umfrage Schauen Sie sich jetzt nach einer neuen Stelle um? Ja, ich nutze das aus.

Ich habe gerade schon gewechselt.

Nein, ich bin auch so zufrieden.

Ich glaube, ich habe trotzdem keine Chance.

Ich bin noch in der Aus-/Weiterbildung.

Frau Gachet*, ist das Ende der rekordhohen Stelleninserate in Sicht?

Wir sehen da noch nichts. Die meisten Indikatoren für den Schweizer Arbeitsmarkt bleiben positiv. Die Gesamtbeschäftigung ist im letzten Quartal weiter gestiegen, und zwar stärker als wir erwartet hätten. Und auch der Indikator der Beschäftigungsaussichten, der Auskunft über die Personalpläne der Unternehmen für das nächste Quartal gibt, zeigt insgesamt weiterhin nach oben.

In Deutschland ist aber doch eine Rezession in Anzug.

Die Schweizer Industrie spürt das schon, die Konjunktur im produzierenden Sektor lässt nach. Aber die Beschäftigung reagiert noch nicht darauf. Es kann aber sein, dass sie sich in den nächsten Quartalen abschwächen wird.

Werden Fachkräfte auch bei einem generellen Abschwung weiter gesucht bleiben?

Der Mangel wird in gewissen Branchen sicher weiter bestehen, wie z.B. in der Gesundheitsbranche und IT-Branche. (ish)

*Emilie Gachet ist Arbeitsmarktexpertin bei der Credit Suisse

Was auffällt: Es überwiegen zwar immer noch die Ausschreibungen von Personaldienstleistern (107'440 Jobinserate). Aber die Zahl der Firmen, die sich direkt auf die Suche nach neuen Mitarbeitenden machen, hat deutlich zugenommen (82'310 Jobinserate).

Gesuchte Kader

Gut zehn Prozent der Positionen, die neu besetzt werden, sind im Kader: Ausgeschriebene Stellen im Management gibt es 19'978.

Die Stellenangebote gehen quer durch alle Branchen und sind für Hoch- wie auch für weniger Hochqualifizierte. Die Top-5-Jobs sind die dieselben geblieben wie im Vorjahr. Welche das sind, sehen Sie im Video oben.

Sinkende Erwerbslosenquote

Wenig verwunderlich, dass die Arbeitslosigkeit in der Schweiz im Juli bei tiefen 2,1 Prozent verharrt. Diese Quote schliesst jedoch die Ausgesteuerten nicht ein und auch nicht diejenigen, die ohne Arbeit sind, sich aber nicht beim RAV gemeldet haben.

Aussagekräftiger und den internationalen Standards entsprechend ist die Erwerbslosenquote, zu der jeder zählt, der keinen Job hat und aktiv eine Stelle sucht. Diese Zahl wird jedes Quartal durch eine aufwändige Telefonumfrage unter der Bevölkerung in der Schweiz ermittelt und betrug in den ersten drei Monaten dieses Jahres 4,9 Prozent nach noch 5,2 Prozent im Vorjahr. Auch bei den Erwerbslosen wirkt sich die grosse Zahl der momentan offenen Jobs also positiv aus.



(ish)