Ärzte wollen schneller heilen, um zu sparen

In diesen Tagen bereiten die Krankenkassen ihre Prämienforderung für 2020 vor: Sie stellen ihre Zahlungen der vergangenen sechs Monate zusammen und schätzen auf dieser Basis ab, wie viel Geld sie kommendes Jahr brauchen werden. Was schon bekannt ist: Im ersten Quartal sind vor allem die ambulanten Arztkosten gestiegen. Die Ärzte fordern jetzt ein ganz neues Vorgehen.

Umfrage Was halten Sie von den Krankenkassenprämien? Ich habe keine Probleme damit.

Ich kann die Prämien nicht bezahlen.

Ich kann die Prämien zwar bezahlen, halte sie aber für unangemessen hoch.

Weiss nicht.

Neue Arzttarife

Der Ärzteverband FMH will zusammen mit den grossen Krankenkassen neue Tarife für die Abrechnung durchsetzen. Für die einzelnen Behandlungen bei Hausärzten, Spezialisten und in Spital-Ambulatorium sollen neu Tardoc statt Tarmed-Tarife aufgelistet werden. Laborarbeiten der Praxisassistentinnen sollen dabei zusätzlich verrechnet werden können, bestimmte Einzelleistungen werden aber auch günstiger.

Die kleinen Krankenkassen kritisieren, Tardoc verursache 20 Prozent höhere Kosten. Der Bundesrat muss darüber entscheiden, ob der neue Tarif 2021 in Kraft tritt. Er hatte stabile Kosten gefordert. ISH

Welche Prämien für 2020 erwarten die Ärzte?

«Wir hoffen natürlich, dass der Prämienanstieg auch 2020 gering bleibt», sagt Jürg Schlup zu 20 Minuten. Der Präsident des Berufsverbands der Schweizer Ärzte und Ärztinnen verweist darauf, dass die Kostenprognosen 2017 und 2018 mit je rund 4 Prozent deutlich zu hoch gewesen seien. «Bei der Prämienprognose ist es wie bei der Wettervorhersage: Man kann erst hinterher wissen, ob sie richtig war.» Erst in diesem Jahr sei der Anstieg von lediglich 1,2 Prozent viel tiefer ausgefallen.

Wie sieht es dieses Jahr aus, kommen mehr Menschen in die Arztpraxen?

Das scheint nicht der Fall zu sein. In den letzten Jahren ist die Zahl der Arztbesuche konstant geblieben, wie Ärztepräsident Schlup betont. Im internationalen Vergleich gehen Schweizer nicht so häufig zum Arzt. In Deutschland zum Beispiel sei die Zahl der Artzbesuche deutlich höher, wie eine OECD-Studie zeige.

Was wollen die Ärzte am jetzigen System ändern?

Für den Ärzteverband ist nicht allein wichtig, was eine Behandlung kostet, sondern auch ob und wie rasch sie hilft.» Die relevante Frage ist, wie schnell ein Patientwieder gesund ist und arbeiten oder selbständig leben kann», sagt Verbands-Präsident Schlup. Vielleicht koste die Arztbehandlung mehr, dafür entfallen aber Pflegekosten oder der Arbeitsausfall der Kranken lasse sich reduzieren. «Was uns fehlt, ist diese Gesamtkostensicht», sagt Schlup. Seine Forderung daraus: «Man muss das Krankenversicherungsgesetzergänzen: Die Behandlungskosten und die Arbeitsausfälle müssten von derselben Versicherung getragen werden.»

Was hätten die Prämienzahler davon?

Wenn die Kosten für solch eine Gesamtversicherung sinken, hätten auch die Prämienzahler etwas davon. Steigende Behandlungskosten liessen sich so durch sinkende Arbeitsausfallkosten kompensieren und die Prämien für die Universalversicherung blieben gleich.Dies setzt voraus, dass Effizienz und Qualität in der Medizin steigen und Patienten tatsächlich früher geheilt werden können.

Wie realistisch ist das?

Zumindest was die IV-Neurenten in der Schweiz betrifft, wirkt sich der medizinische Fortschritt überhaupt nicht aus: Die Zahl ist in den letzten Jahren in etwa gleich geblieben und 2017 (den jüngsten Daten) sogar leicht gestiegen. Häufigster Grund der Neuverrentungen sind psychische Krankheiten. Die Therapiekosten steigen, aber die Kosten bei der IV sinken trotzdem nicht. «Mehrkosten in einem Bereich sparen keine Kosten woanders», sagt Felix Schneuwly, Krankenkassen-Experte beim Vergleichsdienst Comparis (siehe Video oben).

Wann ist klar, um wie viel die Prämien 2020 steigen?

Definitiv im September. Die Vorschläge der einzelnen Krankenkassen kommen zwar schon früher, aber das Bundesamt für Gesundheit muss sie erst noch genehmigen, bevor sie Bundesrat Alain Berset dann bekannt gibt. Experten erwarten einen Anstieg zwischen 2 und 3 Prozent.

(ish)