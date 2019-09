Ohne Zeiterfassung arbeiten wir deutlich mehr

Ein- und Ausstempeln ist bei vielen Jobs Alltag. Wird auf die Erfassung der Arbeitszeit verzichtet, fallen pro Woche rund 6 Arbeitsstunden mehr an: Das zeigt eine aktuelle Studie der Universität Genf im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco).

Die Studien-Teilnehmer

2013 Arbeitnehmende aus acht Unternehmen haben an der Studie teilgenommen. Diese sind in der Versicherungen, Telekommunikation, Industrie und im Detailhandel tätig. Aus dem Bankensektor wollte laut SECO kein Unternehmen an der Studie teilnehmen.

Wird gestempelt, beträgt die Arbeitszeit laut Studie im Schnitt 39,6 Stunden pro Woche. Arbeitnehmer, die auf die Zeiterfassung verzichten, arbeiten hingegen wöchentlich rund 45,6 Stunden. Wer eine vereinfachte Arbeitszeiterfassung verfolgt, arbeitet etwa 41,8 Stunden pro Woche. Bei der vereinfachten Zeiterfassung wird nicht gestempelt. Stattdessen wird nur die Anzahl geleisteter Arbeitsstunden dokumentiert.

Stempeln reduziert Stress nicht unbedingt

Arbeitnehmer, die keine Zeit erfassen, sind auch oft von atypischen Arbeitszeiten betroffen, etwa Einsätzen am späten Abend. Fehlt die Zeiterfassung, kommt es zudem zu mehr Schwierigkeiten, Familie und Beruf zu vereinbaren.

Der Gesundheitszustand leidet aber nicht darunter und ist nicht schlechter als bei jenen, die ihre Arbeitszeit systematisch erfassen. Ebenfalls besteht kein direkter Zusammenhang zwischen der Art der Arbeitszeiterfassung und dem Ausmass an Stress.

Allerdings müssen Begleitmassnahmen wie Homeoffice oder Sport- und Schulungsangebote im Unternehmen gegeben sein. Fehlen diese, steigt die Unzufriedenheit und das Stressniveau der Arbeitnehmer ohne Zeiterfassung schnell an.

(bsc)