Wie der Hustensirup die Kosten in die Höhe treibt

Die Gesundheitskosten explodieren. Sparbemühungen sind daher allgegenwärtig. So etwa will man mit der Revision des Heilmittelgesetztes Millionen einsparen. Doch einzelne Vorstösse wirken dagegen. So hat Swissmedic, das Heilmittelinstitut des Bundes, beschlossen, dass ab Anfang Jahr rund 100 bisher frei verfügbare Medikamente nur noch gegen Angaben von Personalien erhältlich sind. So etwa etliche Hustensäfte mit Codein wie der Sirup Makatussin oder Motilium, ein Medikament gegen Übelkeit.

«Forderung nach einer 7-Prozent-Marge deplaziert»



Herr Felder*, was halten Sie von einer Margenerhöhung auf 7 Prozent?

Im Zuge der Sparbemühungen sollte alle Akteure, vom Hersteller bis zum Arzt, etwas geben und nicht noch mehr verlangen. Die Forderung nach einer 7-Prozent-Marge ist meiner Meinung nach deshalb deplaziert.



100 Medikamente werden neu nur noch gegen Arztrezept oder Apotheker-Beratung abgegeben, widerspricht das dem Sparkurs?

Im ganzen Gesundheitswesen findet eine Bereinigung statt. Die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für Generika brächte Einsparungen von bis zu 800 Millionen jährlich. Die 100 Medikamente sind eine von mehreren Massnahmen. Ich begrüsse es, dass nicht jedes starke Medikament ohne Weiteres über die Theke gereicht wird – trotz Sparbemühungen.



Wie könnten man sonst noch Kosten sparen?

Je teurer ein Medikament ist, das die Apotheken verkaufen, desto mehr Gewinn machen sie damit. Das sollte man ändern und den Gewinnanteil vom Preis loslösen. Mit einem pauschalen Erlös für die Apotheker könnten rund 50 Millionen eingespart werden.



*Stefan Felder ist Prof. für Gesundheitsökonomie an der Universität Basel



Werden die Mittel nicht von einem Arzt verschrieben, muss künftig der Apotheker ein Beratungsgespräch durchführen und die Abgabe des Medikaments dokumentieren. Kritiker befürchten daher, dass die neue Praxis millionenschwere Mehrkosten im Gesundheitssystem verursachen. Für Babette Sigg, Präsidentin vom Konsumentenforum, ist die Umverteilung der Medikamente stossend. «Das ist ein Kostentreiber, den man sich sparen kann», sagt sie auf Anfrage.

Das ist eine Bevormundung»

Wenn man plötzlich vom Arzt ein Rezept für einen einfachen Hustensirup brauche, dann zahle das die Krankenkasse. Die Frage sei aber, wer die Kosten bei den Apotheken übernimmt. Hinzu komme, dass nur noch der Patient selber einen Hustensaft kaufen könne. «Das ist eine Bevormundung», so Sigg.

Doch nicht nur die neue Umverteilung der Medikamente dürfte das Gesundheitssystem belasten. So wollen die Medikamenten-Grosshändler und Apotheken die Revision des Heilmittelgesetzes nutzen und beantragen beim Bund höhere Margen. Sie sollen von 4,5 auf 7 Prozent erhöht werden, wie der «SonntagsBlick» schreibt. Zum Vergleich: In Deutschland liegt die Marge bei 3,15 Prozent.

«Nicht im Interesse der Prämienzahler»

Beim Bund ist derzeit allerdings eine Vernehmlassung hängig. Dabei soll eigentlich der Vertriebsanteil gesenkt werden, das soll laut Bund jährliche Einsparungen bei obligatorischen Kran-kenpflegeversicherung von rund 50 Millionen Franken bringen. Höhere Margen würden das Sparpotenzial deutlich mindern. Das Vorgehen stösst beim Krankenversicherungsverband Santésuisse daher auf Unverständnis. «Es ist sehr fragwürdig, die Margen, die in der Schweiz schon heute hoch sind, noch mehr erhöhen zu wollen», sagt Sprecher Christophe Kaempf. Weil die Gesundheitskosten jährlich steigen, sei das nicht im Interesse der Prämienzahler.

Auch für den Basler SVP-Nationalrat Sebastian Frehner ist das Vorgehen bei der Umverteilung der Arzneimittel und den Margen nicht nachvollziehbar. «Die Medikamente sollten günstiger und deren Erhältlichkeit verbessert werden.» Das Ziel sei, Kosten zu sparen. Doch die Umverteilung der Medikamente und ein allfälliger Anstieg der Margen bewirke das Gegenteil. «Auch die Grosshändler müssen einen Beitrag zum Sparen leisten.»

Medikamenten-Diskussion als Scheingefecht

Allerdings ist für Frehner die hitzige Diskussion über Medikamente sowieso ein Scheingefecht. Klar sei es wichtig, über die Kosten der Medikamente zu sprechen. Doch diese würden lediglich rund 10 Prozent der gesamten Gesundheitskosten ausmachen. «Die wahren Kostentreiber sind aber die Ärzte und Spitäler», sagt der Politiker.