Das sind die Tücken beim Homeoffice

Die Züge zu Stosszeiten sind vielerorts nicht mehr so voll wie gewohnt. Kein Wunder: Laut den Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit BAG sind Unternehmen angehalten, dass die Mitarbeiter Abstand voneinander halten, um eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Eine Lösung für besonders gefährdete Personen ist das Homeoffice.

Arbeiten von zu Hause aus bietet einige Vorteile: Während der Arbeit gemütlich auf dem Sofa wälzen und kein Arbeitsweg. «Ein bis zwei Mal Homeoffice pro Woche mit festen Präsenzzeiten und Events wie Teammeetings hat sich als idealer Mix für die Gesundheit, Produktivität und den sozialen Austausch herausgestellt», sagt der Arbeitsexperte Hartmut Schulze, Professor für Arbeitspsychologie an der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Doch vor allem bei angeordnetem längeren Homeoffice für Angestellte von bis zu 14 Tagen oder länger sieht der Arbeitsexperte auch Gefahren. Er sagt, wie Firmen und Mitarbeiter diese verhindern können, wenn sie genug Vorbereitungszeit für die Organisation und Abstimmung im Team haben.

Erschwertes Teamwork

Die Hauptbarriere für Homeoffice ist laut Schulze die Arbeit im Team. Er rät Unternehmen und deren Mitarbeitern deshalb zur Nutzung von Kollaborationsplattformen wie Slack oder Teams. Damit liessen sich unkompliziert Dokumente teilen, chatten und Online-Meetings abhalten. Schulze empfiehlt auch virtuelle gemeinsame Kaffeepausen als Austauschmöglichkeit. Einige Firmen nutzten auch Telepräsenzroboter, die hauptsächlich aus einem Bildschirm bestehen. Manche dieser Roboter verfügen auch über Räder. Damit kann der Mitarbeiter den Roboter vom Homeoffice aus durch die Bürogänge fernsteuern und mit den Kollegen sprechen.

Soziale Isolation

Die soziale Isolation durch längeres Homeoffice kann psychisch belastend sein. So sind die Mitarbeiter öfters frustriert und gelangweilt. Dass führt dazu, dass sie öfter die sozialen Netzwerke nutzen und aus Frust essen. In solchen Fällen empfiehlt Schulze regelmässig wiederkehrende Termine mit dem Team und dem Vorgesetzten. Ebenfalls hilfreich gegen die soziale Isolation seien wiederum Kollaborationsplattformen und die virtuelle Kaffeepause, damit sich die Mitarbeiter unabhängig vom Arbeitsort miteinander austauschen können und sich eingebunden fühlen.

Sinkende Produktivität

Fast jeder, der zu Hause arbeitet, verliert irgendwann auch einmal die Disziplin, ist Schulze überzeugt. In Studien wird berichtet, dass bereits nach drei Tagen Homeoffice am Stück die Produktivität sinken kann. «Wer tagelang niemanden sieht, und nicht weiss, warum seine Arbeit wichtig ist, fühlt sich ausgeschlossen und braucht immer mehr Selbstmotivation», sagt Schulze. Dagegen helfe es, mit Mitarbeitern und Vorgesetzten zu sprechen und von ihnen zu erfahren, wieso die eigene Arbeit wichtig ist. Diese Motivationsspritze könnten die Mitarbeiter und Vorgesetzten in Form von virtuellen Meetings und Onlinechats geben. Hilfreich sei auch eine gute Vorbereitung auf längere Phasen im Homeoffice zum Beispiel mit Trainings.

Verschwimmen von Arbeit und Freizeit

Beim Homeoffice besteht nicht nur die Gefahr von sinkender Produktivität, sondern auch von einer ungesunden Work-Life-Balance. Wenn das Zuhause der Arbeitsplatz ist, verschwimmen Arbeit und Freizeit schnell einmal. Der Feierabend wird zu Überstunden. Der Experte rät deshalb zu Ritualen für den Übergang von der Freizeit zur Arbeitszeit. So könnten Mitarbeiter im Homeoffice vor und nach Arbeitsbeginn die Kleidung wechseln, die Arbeit zu Hause räumlich eingrenzen und diese Grenzen auch einhalten. Ebenfalls wichtig seien klare Regelungen zur Erreichbarkeit und zu den Arbeitszeiten.

Mangelnde Ergonomie

Ergonomie ist in den eigenen vier Wänden oft ein Fremdwort. In der Regel fehlt ein separates Arbeitszimmer mit Bildschirmarbeitsplatz und Drucker. Stattdessen arbeiten viele zu Hause in gebückter Haltung am Laptop auf dem Sofa, wie Schulze sagt. Wichtig sei deshalb, dass der Mitarbeiter vor Beginn des Homeoffice die Gegebenheiten mit seinem Vorgesetzten bespreche und von diesem unterstützt werde.