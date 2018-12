Diana, wie nehme ich über Weihnachten nicht zu?

Liebe Diana

Diana Studerus hat an der Berner Fachhochschule Ernährung und Diätetik studiert. Mit Ihrer Firma Food on Record berät sie zum Thema Ernährung. Was ihr besonders daran gefällt: Den Status quo infrage zu stellen und damit Möglichkeiten zu eröffnen, die Ernährung individuell, genussvoll und nachhaltig zu gestalten.

Ich habe im letzten Jahr mit Low-Carb-Diät viel abgenommen und will nun über Weihnachten mein Gewicht halten. Ich habe aber vom 24. bis 31. Dezember jeden Tag ein Essen und frage mich, wie ich das machen soll. Ich möchte danach nicht x Kilo mehr haben! Hast du Tipps? Danke!

Noemi (27)

Liebe Noemi



Merci für deine Frage. Ja, der berühmt-berüchtigte Festtagsspeck! Ich kann dich vielleicht etwas beruhigen, gibt es doch zahlreiche Studien zu dem Thema, die alle zeigen, dass die Gewichtszunahme gar nicht so enorm ist: Sie beträgt im Minimum 370 Gramm bis maximal 600 Gramm oder etwa 0,6 Prozent des Ausgangsgewichts vor Weihnachten. Das entspricht bei 100 Kilo Ausgangsgewicht «nur 600 Gramm»! In all den Studien assen die Teilnehmer ohne Einschränkung und bewegten sich kaum. Selbst im schlimmsten Fall ist es also nicht so tragisch.

Dennoch höre ich immer wieder von Patienten, dass sie nach den Feiertagen drei Kilo schwerer gewesen seien. Das kann absolut sein, besonders wenn sich Menschen zuvor eher kohlenhydratarm ernährt haben und dann über die Festtage die zuvor leeren Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen. Denn mit jedem Gramm gespeichterter Kohlenhydrate werden auch 3 Gramm Wasser gespeichert. Das ist das Umkehrphänomen der Crash-Diät, wo man ja in wenigen Tage auch 3 Kilo (Wasser!) verliert.

Fassen wir kurz zusammen: Wir nehmen wahrscheinlich vorwiegend an Wasser zu und etwas an Fett. Eine schöne Studie aus dem letzten Jahr fand dann auch heraus, dass einfache Faustregeln wie jeden Tag 10'000 Schritte zu machen, keine Snacks an diesen Tagen zu konsumieren oder immer zu ähnlichen Zeiten zu essen die Gewichtszunahme gegen null hielt. Die ausgewogene Ernährung etwas im Auge zu behalten, scheint also schon ausreichend zu sein.

Ich empfehle an den Festtagen immer die Entweder-oder-Strategie. Die geht so: Entscheide dich bei jeder Mahlzeit, entweder Low Carb (oder welche Diätstrategie auch immer du verfolgst) oder ohne Einschränkung und schlechtes Gewissen (!) zu essen. Idealerweise kompensierst du die reichhaltigen Essen vorher und nachher, zum Beispiel mit einem leichten Frühstück, einer Suppe, einem Eintopf oder Salat.

Beim Weihnachtsessen aber «so ein bisschen Diät» zu machen, empfehle ich nicht. Meistens ist das der Stolperstein. Man hält die Vorsätze sowieso nicht durch, hat ein schlechtes Gewissen, und dann kommt es eh nicht mehr darauf an und es wird erst recht gegessen ... auch Dinge, die man sonst eigentlich gar nicht unbedingt möchte – aber es kommt ja nicht mehr drauf an ... Tut es eben doch! Festessen sollen Festessen bleiben, die Diät findet im Rest des Jahres ihren Platz.

Schöne Feiertage für dich!

Herzliche Grüsse

Diana



