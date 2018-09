Dieser Smoothie hat Sti(e)l

Sie suchte nach kulinarischer Abwechslung für ihre Tochter und legte damit den Grundstein für ihr eigenes Glace-Unternehmen. Tatiana Weber experimentierte im heissen Sommer 2016 mit fruchtig-erfrischendem Babybrei. Auch sie als Hobbyköchin begann die tiefgekühlten Früchteportionen zu lieben. «Ich gab sie meinen Freundinnen zum Probieren. Das pure Fruchtmark ohne Zucker oder Zusatzstoffe fanden sie den Hit. Sie überredeten mich, mehr daraus zu machen.»

Letzen Sommer hat Tatiana Weber ihren süssen Traum zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Sabrina Zakowski wahr gemacht: Die beiden Freundinnen haben mit Tutu’s Ice-Pops in Zürich ein kleines, aber feines Glace-Start-up ins Leben gerufen.

Über 1000 Glaces von Hand verpackt

Noch heute entsteht jedes Rezept für die handgemachten Stängeliglaces in Webers privater Küche. «In den Anfängen habe ich über tausend Stück von Hand zu Hause verschweisst», erinnert sie sich. Die Ice-Pops bestehen hauptsächlich aus Früchten und sind in Handarbeit hergestellt. «Sie werden inzwischen professionell von einer Schweizer Glace-Manufaktur produziert», sagt Zakowski.

Die Smoothies am Stiel schmecken so frisch und pur – wie selbst gemacht. Alle fünf Sorten sind rein pflanzlich, vegan und laktosefrei. Sie sind zum Anbeissen und haben nur rund 60 Kalorien am Stängel. Zum Vergleich: Ein Magnum schlägt mit 240 bis 270 Kalorien zu Bauche.

Vitaminkick statt Zuckerbombe

Herkömmliche Glaces enthalten meist auch viel Zucker – umgerechnet rund 18 Würfelzucker. Tutu's Ice-Pops bestehen laut Weber aus mindestens 60 Prozent Fruchtanteil, sind mit ein bisschen Agavensaft oder Reissirup gesüsst. «Sie haben neun bis zehn Gramm Zucker, das ist ein Drittel so viel wie bei einem herkömmlichen Glace.»

Die Ice-Pops sind mit fünf Franken pro Stück einiges teurer als die meisten Wasserglaces. Doch glauben die beiden Frauen, dass ihr Nischenprodukt den Geschmack und das Bewusstsein von immer mehr Konsumenten trifft: «Unser Motto ist bewusster Konsum, aber keinen Abstrich beim Genuss», erklärt Zakowski.

Ferienfeeling bei jedem Schleck

Es ist Tutu's zweiter Sommer auf dem hart umkämpften Glace-Markt. Die beiden Unternehmerinnen experimentieren im Moment an neuen Sorten.

Eine Lieblingssorte haben die beiden übrigens nicht. «Der Açai Boost mit Mandelmilch ist ein guter Start in den Tag, der Coconut Lover passt gut als Dessert zu einem Espresso», meint Weber. Der Berry Mix ist nicht nur der Favorit ihrer Tochter, sondern auch von manchem erwachsenem Schleckmaul. Brazilian Breeze oder Tropical Blend sind echte Frischekicks – Ferienfeeling inklusive.