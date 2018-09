Kann zu viel Fruchtzucker Gicht auslösen?

Liebe Diana

Umfrage Achten Sie auf Ihren Fruchtzuckerkonsum? Ja, ich achte sehr darauf.

Mal mehr, mal weniger.

Noch nicht, aber bald.

Nein, ich esse was ich mag.

Diana Studerus hat an der Berner Fachhochschule Ernährung und Diätetik studiert. Mit ihrer Firma Food on Record berät sie zum Thema Ernährung. Was ihr besonders daran gefällt: Den Status quo infrage zu stellen und damit Möglichkeiten zu eröffnen, die Ernährung individuell, genussvoll und nachhaltig zu gestalten.

Warum kann zu viel Fruchtzucker einen Gichtanfall auslösen?

Vielen Dank,

Rolf



Lieber Rolf

Um deine Frage zu beantworten, müssen wir etwas Biochemie machen. Die zugeführte Fruktose geht vom Darm in die Leber und muss dort «phosphoryliert» werden (es werden ein Phosphatteilchen und Sauerstoff angehängt), damit sie weiter verstoffwechselt werden kann. Bei diesem Prozess wird Energie verbraucht (ATP) und dies muss über Adenin zu Harnsäure abgebaut werden!

In den letzten Jahren zeigte eine Vielzahl von Studien, dass alle Fruktose enthaltenden Getränke den Harnsäurespiegel und das Gichtrisiko stark erhöhen. Das betrifft Fruchtsäfte (zum Beispiel Orangensaft, Süssmost, Multivitaminsäfte), aber auch sämtliche Limonaden, die mit Fruktose beziehungsweise Haushaltszucker Saccharose (besteht aus einem Teilchen Fruchtzucker und einem Teil Traubenzucker) gesüsst sind. Gleiches gilt auch für den Verzehr von sehr grossen Mengen Früchten. Kurzum, Getränke mit Zucker sind bei Gicht nicht empfehlenswert!

Herzliche Grüsse

Diana



Liebe Diana

Ich habe erhöhte Harnsäurewerte. Frage: Wie hoch ist der durchschnittliche Puringehalt* eines Sojajoghurts?

Lieber Gruss

Peter

*Anmerkung der Redaktion: Purin ist im Kern jeder Zelle vorhanden. Purine aus der Ernährung werden in Harnsäure umgewandelt und können eine Gicht begünstigen.



Lieber Peter

Ich finde in den verschiedenen Nährwertdatenbanken Werte von 30–85 mg/100 g. Das ist verhältnismässig wenig, aber dennoch mehr als bei einem Joghurt aus Kuhmilch (keine Purine!). Wir wissen aber auch aus neuen Studien, dass Hülsenfrüchte in jeglicher Form zwar Purine enthalten, diese aber wie alle pflanzlichen Purinquellen (also auch alle purinhaltigen Gemüse), entgegen früherer Meinung, keinen Einfluss auf die Entstehung von Gicht haben. Hülsenfrüchte müssen deshalb nicht eingeschränkt werden. Grünes Licht also für das Sojajoghurt!

Herzlich,

Diana



