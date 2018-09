Deshalb hasse ich Chia-Samen

Ich gebe zu: Auch ich habe mir die kleinen Samen im Reformhaus geholt, sie monatelang in Smoothies gerührt oder mir eingeredet, mit Chia-Puddings besser in den Morgen zu starten. Kein Wunder, die Versprechen des «Wundermittels der Maya» haben dank Marketingexperten mittlerweile auch Uninteressierte mitbekommen: Bluthochdruck, Verdauungsbeschwerden, fahle Haut – es gibt nichts, was die faden Körner nicht heilen können sollten.

Geraldine (29) gibt vollen Körpereinsatz und testet für Sie Fitness-Trends die sie dann vielleicht auch mal als doof befindet.

Das Problem ist nur: Ich mag die glibberige, aufgequollene Substanz nicht. Chia klebt zwischen den Zähnen und vom Geschmack her ist ein Stück Papier spannender. Als ich von mehreren Personen las, die sich aufgrund starken Bauchwehs einliefern liessen, um sich ein paar Stunden später eine knetartige Gelmasse aus gequollenem Chiaschleim operativ aus dem zu Bauch entfernen zu lassen, wusste ich: Das wars.

Ja, ich weiss, was ihr denkt: Diese Anfänger hätten halt mehr Wasser trinken, oder die Körner vor dem Verzehr einweichen sollen. Den Gedanken von keimenden Chia-Samen im Bauch werde ich trotzdem nicht mehr los.

Die Inka-Körner haben bei mir einer einheimischen Variante Platz gemacht: Leinsamen. Der Name ist nicht ganz so sexy, der Preis und die Ökobilanz dafür umso mehr. Auch der Geschmack ist mindestens so unspektakulär wie der von Chia, aber ein bisschen Mandelmilch, Erdbeeren (die ich übrigens lieber mag als Açai) und Haferflocken dazu — und schon wird daraus ein Instagram-freundliches Gericht, das schmeckt und sättigt. Zähneputzen sollte man aber auch nach dieser Variante nicht vergessen.

