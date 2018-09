«Ein emotionaler Höhepunkt!»

«In der Kletterhalle war ich schon, aber die richtig hohen Berge habe ich mir auf Wanderungen meist nur von unten angeschaut», erzählt Leserin Laura Binz (39) aus Lohn SH. Als Gewinnerin unserer Verlosung erlernte sie dieses Wochenende die Grundlagen des Alpinismus im Rahmen des Mammut-Alpine-Festivals in Zermatt.

Fitness-Push

Wir bringen dich in Form! Abonniere unseren Fitness-Push und erfahre alles rund um Training, Ernährung und einen sportlichen Lifestyle.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «Fitness» nach rechts – schon läufts.



Wir bringen dich in Form! Abonniere unseren Fitness-Push und erfahre alles rund um Training, Ernährung und einen sportlichen Lifestyle.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «Fitness» nach rechts – schon läufts.

Die grosse Vorfreude vermischte sich mit gesundem Respekt für das Vorhaben. «Laura hats gut gemacht!» Das Urteil kommt von Dani Arnold, einem der weltbesten Bergsteiger. Der Urner Bergführer und Extremalpinist hält aktuell den Geschwindigkeitsrekord an der legendären Matterhorn-Nordwand und stellte Ende Juli auch an der Nordwand der Grandes Jorasses einen Speed-Rekord auf.

Neben Arnold war mit Stephan Siegrist ein weiterer Top-Bergsteiger am Mammut-Alpine-Festival mit dabei. Er befindet sich gerade in der Vorbereitung auf eine Erstdurchsteigung der Bahai-Jar-Nordwand in der Himalaja-Region. Nicht Höchstleistungen, sondern die Sicherheit stand beim Festival im Mittelpunkt. So bereiteten die beiden Mammut-Pro-Team-Athleten und die Bergführer der Mammut Alpine School die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihr grosses Ziel vor – die erste Besteigung eines Viertausenders. Die Festivalteilnehmer erwarben die grundlegenden Kenntnisse und Fähigkeiten des Bergsteigens – wie beispielsweise die Rettung aus Gletscherspalten oder das Gehen mit Steigeisen und am Seil. Die Übungen schafften Vertrauen. Die 20-Minuten-Leserin Laura überwand ihre Höhenangst. Unter der Anleitung von Dani Arnold und Stephan Siegrist seilte sich die Schaffhauserin über eine 40 Meter hohe überhängende Felswand ab. Erleichterung und Stolz standen ihr ins Gesicht geschrieben. Nach den praktischen Übungen übernachteten die Teilnehmer in der Gandegghütte. Das Basecamp liegt auf einem kleinen Plateau inmitten der imposanten Walliser Viertausender oberhalb von Zermatt.

Am Sonntag stand der Höhepunkt auf dem Programm. Die Gruppe machte sich frühmorgens auf den Weg. Das Ziel: das 4164 Meter hohe Breithorn, der erste Viertausender für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Statt der angekündigten Sonne gab es am Morgen Temperaturen um den Gefrierpunkt und Schneefall. «In den Bergen läuft halt nicht immer alles nach Plan», motivierte Dani Arnold seine Gruppe mit einem Augenzwinkern. Neben dem alpinistischen Können war in den dicken Nebelwolken nun der Orientierungssinn gefragt. Die erfahrenen Bergführer der Mammut Alpine School, Dani Arnold und Stephan Siegrist, führten die Festivalteilnehmer dank ihrer Erfahrung trotzdem sicher auf den Gipfel des Breithorns. Die Freude der Bergsportbegeisterten war riesig. Der Weitblick zum Matterhorn hinüber blieb Laura und ihrer Seilschaft auf Grund des Wetters zwar verwehrt, doch nach den zweieinhalb Tagen weiss die 39-Jährige, dass dies nicht die letzte Bergbesteigung war: «Das ganze Wochenende war ein einziger emotionaler Höhepunkt!»

Haben Sie auch schon einmal einen Viertausender bestiegen oder wollen das unbedingt einmal? Erzählen Sie uns davon!



www.mammutalpineschool.com

(gss)