So fit ist ein richtiger B-Boy

Sie machen die Strasse zum Dancefloor und drehen sich spielend auf dem Kopf: Zum Repertoire eines B-Boys gehören explosive und akrobatische Moves. Kein Wunder, sind Breakdancer topfit, agil und muskulös. Einer, der seit mehr als 20 Jahren in der Szene an der Spitze tanzt, ist der Schweizer Benny Kimoto. Er setzte mit 16 Jahren ganz auf Breakdance – und startete auf der internationalen Bühne durch. B-Boy Benny verrät im Video exklusiv, wie sich ein Breakdancer fit hält und wie sich Athleten auf Shows wie Red Bull BC One oder Flying Illusion vorbereiten.

Umfrage Mögen Sie Breakdance? Oh ja, es gibt nichts cooleres.

Ja, aber nur beim Zuschauen.

Das ist nicht so mein Geschmack.

Noch nicht, aber vielleicht bald.

Während drei Tagen messen sich die weltbesten Breaktänzer in Zürich. Das Während drei Tagen messen sich die weltbesten Breaktänzer in Zürich. Das Red Bull BC One World Final kommt zurück in die Schweiz, wo alles vor 15 Jahren begann. Am Samstag, 29. September, kämpfen nicht nur die 16 Finalisten um den Titel des besten B-Boys der Welt – dieses Jahr wird zum ersten Mal auch das beste B-Girl gekürt.

Übrigens: Als er mit 14 Jahren im Romanshorner Jugendzentrum zum ersten Mal Breakdancer beobachtet habe, habe er sofort gewusst, dass er B-Boy werden wolle, sagt Benny Kimoto im Gespräch. Er hält den Weltrekord im Headspin, den er 2000 in einer Battle aufstellte.

Seit den Neunzigerjahren gilt er als einer der einflussreichsten B-Boys weltweit. Kimoto hat Moves erfunden, etwa den «Airflare», der gar in der olympischen Disziplin des Kunstturnens offiziell übernommen wurde. In den letzten Jahren trug er auch als Choreograph dazu bei, Breakdance einem breiteren Publikum näherzubringen. Zur fünfzehnten Ausgabe des Red Bull BC One World Final kürt Kimoto als Teil der Jury den weltbesten B-Boy des Jahres. Das Weltfinale des renommiertesten 1:1-Battles kommt erstmals wieder zurück in die Schweiz, sein Geburtsland.