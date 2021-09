James Bond, une bande-annonce et un doc en attendant de mourir

James Bond : 007, une bande-annonce et un doc en attendant de mourir

Le compte à rebours jusqu’à la sortie du dernier James Bond, avec Daniel Craig dans le rôle-titre, est lancé. Voici de quoi patienter.

La dernière bande-annonce de « Mourir peut attendre » (voir ci-dessus) avant la sortie du film le 30 septembre 2021 a été mise en ligne le 31 août. Au menu? De l’action, évidemment! Où l’agent 007 (Daniel Craig) semble partout dans son élément. Dans ses éléments: sur terre, dans l’eau (n’oublions pas qu’il a fait ses armes dans la marine), à travers le feu et dans les airs, dans des cascades comme toujours plus époustouflantes les unes que les autres. Pour faire face à un ennemi déclaré ( Rami Malek ), à des personnages plus troubles ( Léa Seydoux ), à une relève apparemment enlevée ( Lashana Lynch ), sur fond de flegme, voire d’humour, très british (Ralph Fiennes).

Bons et loyaux services

Dans «Being James Bond», documentaire disponible dès le 7 septembre 2021 sur AppleTV (voir la bande-annonce ci-dessus), le comédien raconte, images inédites à l’appui, ce qu’ont représenté ces cinq films, ces quinze années sous les feux des projecteurs. Il partage pendant 45 minutes ses souvenirs personnels en compagnie des producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, parle de ses performances dans «Casino Royale», puis «Quantum of Solace» (2008), «Skyfall» (2012) et «Spectre» (2015). Tiens, on peut même revoir ces films, en attendant «Mourir peut attendre»…