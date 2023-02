Rapperswil (SG) : 1,82 mètre à la naissance, le bébé girafe qui enchante le zoo Knie

À la naissance, le bébé girafe mesurait déjà 1,82 mètre et pesait environ 80 kilos.

C’est un beau bébé de 1,82 mètre et d’environ 80 kilos qui est venu au monde lundi matin vers 5h au Zoo pour enfants du cirque Knie (Knies Kinderzoo) à Rapperswil (SG). Une demi-heure après sa naissance, il tentait de se tenir sur ses pattes et avant 7h, il essayait déjà de s’abreuver, racontent les responsables du zoo dans un communiqué.

Le girafon, à qui on n’a pas encore donné de nom, est la progéniture du mâle Bobo (18 ans) et de la femelle Ella (4 ans). C’est la première fois que cette maman girafe accouchait d’un petit. Il s’agit de la 27e naissance de girafe dans le Knies Kinderzoo. Si les conditions météo le permettent, le bébé girafe va bientôt pouvoir prendre l’air et se montrer aux visiteurs, assure le zoo.