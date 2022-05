Menstruation: 1 fille sur 2 laisse tomber le sport à cause de ses règles

1 jeune fille sur 2 délaisse le sport pendant ses règles. C’est la conclusion d’une étude commanditée par la marque de culottes menstruelles australienne Modibodi et Puma, à l’occasion de leur collaboration début mai. Pour ce faire, 1000 adolescentes d’Europe, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et de Grande-Bretagne ont été interrogées sur leur pratique du sport quand elles ont leurs règles.

Briser le tabou

Par ailleurs, 3 adolescentes sur 5 estiment que les règles sont un sujet encore tabou dans le domaine du sport et 80% d’entre elles souhaiteraient que les sportives de haut niveau reconnues abordent cette question publiquement. Un souhait qui a encouragé Modibodi et Puma à choisir comme l’une des égéries de leur nouvelle collection Ali Riley, footballeuse américaine de 34 ans (post ci-dessous). «Il est temps de briser le silence et d’aider les jeunes filles et les femmes à se sentir à l’aise pendant leurs règles», souligne la défenseuse du club de football Angel City, basé à Los Angeles.