Souffrance animale: 1 million de dollars pour de la laine végane

PETA lance un appel à projet. Le but: développer une alternative à la laine de mouton pour réduire les gaz à effet de serre et la souffrance animale.

Un million de dollars. C’est la somme promise par l’organisation de défense des animaux PETA à qui sera capable d’inventer une laine végane. Le «Vegan Wool Challenge» invite designers et chercheurs à développer une alternative à la laine de mouton qui est, à ce jour, le matériau le plus utilisé dans l’industrie de la mode et le quatrième le plus polluant derrière le cuir, la soie et le coton.

Le matériau gagnant devra, autant que possible, reproduire l’aspect, la texture et permettre la même utilisation que la laine classique. Pour remporter le million de dollars, ce matériau devra aussi être sélectionné par l’un des dix plus grands groupes de textiles mondiaux pour une production à large échelle.

Réduire la souffrance animale

En lançant cet appel, PETA espère ainsi participer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. «La création d’une laine végétalienne viable et durable pourrait contribuer à faire baisser la souffrance animale et à lutter contre la catastrophe climatique, car l’industrie de la laine produit des quantités massives de méthane, érode les sols et contamine les cours d’eau», regrette l’association qui souligne que les moutons sont les deuxièmes plus gros producteurs de méthane derrière les vaches.